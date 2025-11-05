Выход Уоррена Баффета из акций на 6 миллиардов долларов: почему это его предупреждение Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

Уоррен Баффет, 95-летний генеральный директор Berkshire Hathaway продавал акции в течение трех месяцев, которые завершились 30 сентября. Berkshire продала акций на сумму около 184 миллиарда долларов за последние три года.

Уоррен Баффет, американский инвестор и филантроп, продал еще 6 миллиардов акций, что стало третьим годом подряд, когда миллиардер-инвестор избавляется от акций.

За последние три года Berkshire продала акций примерно на 184 миллиарда долларов.

«Оракул из Омахи» увидел больше возможностей в продаже, чем в покупке акций, причем цены на акции быстро растут в нескольких секторах.

Резерв Berkshire достиг рекордных 382 миллиарда долларов, даже до того, как на него были учтены дополнительные 23 миллиарда долларов, размещенные в виде краткосрочных казначейских ценных бумаг США.

Баффет, который планирует уйти с поста главного исполнительного директора в конце года, уже несколько месяцев остается в стороне, отказываясь выкупать акции Berkshire или делать новые крупные инвестиции, пока рынки растут. Акции компании упали примерно на 12 процентов с момента объявления Баффета о своем выходе на пенсию в мае.

62-летний Грег Абель, давний заместитель Баффета, должен взять на себя управление в январе, но инвесторы опасаются, что уход Баффета с рынка может быть признаком того, что он видит впереди грозовые тучи.

В прошлом месяце Berkshire все же совершила одно крупное приобретение, согласившись купить нефтехимическое подразделение Occidental Petroleum за 9,7 миллиарда долларов; однако аналитики отметили, что соглашение возглавлял Абель, а не Баффет.

Баффет также долгое время был одним из крупнейших акционеров Apple, но в последние годы снизил свою долю и пока не раскрыл, сократил ли он ее еще больше этого квартала.

Действия Баффета имеют огромный вес для инвесторов, рассматривающих его одобрение как признак роста акций.

