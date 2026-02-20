ПАРТНЕРСКАЯ
ПУМБ среди первых банков, кто смог запустить еЧек в мобильном приложении
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Поделиться новостью
Также по теме
ПУМБ среди первых банков, кто смог запустить еЧек в мобильном приложении
В «Новой почте» произошел сбой
ФГВФЛ ввел временную администрацию в PINbank и «Мотор-Банк»
Bolt возобновляет круглосуточную работу в 28 городах Украины (список)
В Киеве в 9 раз дороже продали научно-исследовательский институт «Орион»
M&A-рынок Украины показал рост: какие прогнозы на 2026 год (ТОП-3 сделки)