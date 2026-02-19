M&A-рынок Украины показал рост: какие прогнозы на 2026 год (ТОП-3 сделки) Сегодня 19:00 — Фондовый рынок

M&A-рынок Украины показал рост: какие прогнозы на 2026 год (ТОП-3 сделки)

Распределение сделок по секторам в 2025 году отображает более широкую структуру украинской экономики. Ключевые секторы рынка M&A остались теми же, что и в 2024 году.

KPMG M&A Radar 2025: Украина . Об этом говорится в аналитике

Отрасли

Сельское хозяйство, инновации и технологии, недвижимость и строительство, а также энергетика и коммунальное хозяйство вместе обеспечили более 85% общей разглашенной стоимости сделок (против 65% в 2024 году), а их совокупная доля в количестве сделок выросла с 66% до 71%.

ТОП-3 ключевых сделок в 2025 году:

Приобретение украинской компанией МХП 92% доли в иностранной пищевой компании Uvesa за 300 млн долларов США.

доли в иностранной пищевой компании Uvesa за 300 млн долларов США. Приобретение компанией " Киевстар" сервиса вызова авто и доставки Uklon за 155 млн долларов США.

сервиса вызова авто и доставки Покупка глобальной агропродовольственной компанией Bunge 85% в уставном капитале Винницкого масложирового комбината (ViOil) за 138 млн долл. США.

Активность в секторе инноваций и технологий была значительно обусловлена ​​дальнейшим расширением деятельности компании «Киевстар» за пределы основных телекоммуникационных услуг путем приобретения компании Uklon и увеличения доли в медицинской платформе Helsi, а также объявления приобретения Tabletki.ua. Такие шаги отображают важные этапы сознательной долгосрочной стратегии компании «Киевстар» по созданию более широкой цифровой экосистемы.

В секторе сельского хозяйства M&A-активность в значительной степени была обусловлена ​​двумя знаковыми транзакциями. Приобретение МХП 92% акций испанского производителя птицы и свинины Uvesa в рамках сделки стоимостью свыше 270 млн евро (примерно 300 млн. долларов США), которая стала крупнейшей транзакцией 2025 года.

Между тем, приобретение компанией Bunge доли 85% у ViOil ориентировочно за 138 млн долларов США стало крупнейшим соглашением года по приобретению украинских активов иностранными инвесторами.

Экономика военного времени продолжает менять инвестиционный ландшафт Украины.

Оборонный сектор естественно приобрел стратегическое значение: объемы инвестиций в украинские оборонно-технологические стартапы превысили 100 млн. долларов США в 2025 году (против 40 млн. в 2024 году). Показательно, что 2025-й стал первым годом, когда в этом сегменте было зафиксировано две транзакции более 5 млн. долларов США, что сигнализирует о постепенном структурном становлении направления.

Прогнозы

Хотя общее количество M&A-сделок в секторе оставалось умеренным, характер инвестиций свидетельствует о формировании основы для более широкого привлечения капитала в будущем.

Энергетические активы продолжают привлекать внимание как со стороны профильных операторов (в частности ДТЭК), так и компаний из других секторов, стремящихся повысить энергонезависимость, достичь большей эффективности затрат и операционной устойчивости в условиях постоянного дефицита электроэнергии и перебоев в сети.

Дальнейший рост рынка в будущем будет зависеть от трех критических рычагов:

уменьшения структурных дисбалансов на рынке труда,

перехода от восстановления к системной модернизации инфраструктуры,

расширения доступности действенных механизмов страхования военных рисков.

Ожидается, что по мере прогресса в этих направлениях спектр инвестиционных возможностей в Украине должен расширяться. Первые инвесторы, которые смогли воспользоваться выгодными возможностями заключить сделки в сельском хозяйстве, секторе инноваций и технологий, энергетике и производстве стройматериалов, вероятно, будут иметь преимущества для реализации своих инвестиционных стратегий в процессе восстановления украинской экономики.

