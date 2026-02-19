0 800 307 555
ру
Мотор-Банк признан неплатежеспособным

Фондовый рынок
После получения статуса проблемного банк продолжал убыточную рисковую деятельность
Правление Национального банка Украины 19 февраля 2026 года приняло решение об отнесении АО «Мотор-Банк» к категории неплатежеспособных.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Банк не относится к категории системно важных, а его доля в банковском секторе составила 0,01% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 февраля 2026 года, поэтому его отнесение к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины, говорят в Нацбанке.

Причины решения

Решение принято в связи с невыполнением банком письменного требования по предоставлению в Национальный банк доработанного с учетом замечаний относительно Плана финансового оздоровления после отнесения Банка к категории проблемных.
Решение отнести банк к категории проблемных было принято из-за осуществления им в течение длительного времени рисковой деятельности, что привело к нарушению норматива минимального размера регулятивного капитала.
После получения статуса проблемного банк продолжал убыточную рисковую деятельность и не соблюдал требования по минимальному размеру регулятивного капитала. На дату принятия решения о неплатежеспособности его регулятивный капитал составил 173 млн грн при установленном минимальном уровне 200 млн грн.

Гарантии для вкладчиков

Вкладчики АО «Мотор-Банк» получат возмещение в полном объеме вклада вместе с начисленными процентами.
Выплаты будет осуществлять Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
