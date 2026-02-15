0 800 307 555
Рейтинг самых прибыльных банков в Украине

Фондовый рынок
75
Здание банка
Здание банка, Фото: freepik
Самыми прибыльными банками в 2025 г. стали Приват, Ощад, Райф, Универсал и Укрэксим, наиболее убыточными — ПИН и Кристалл Банк.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Самые прибыльные банки в Украине

Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам 2025 года уменьшилась на 27,6% по сравнению с 2024 годом и составила 29,1 млрд грн, или 22,9% всего финансового результата банковской системы.
Согласно данным Нацбанка, в тройку лидеров также вошли государственный Ощадбанк с чистой прибылью 16,63 млрд грн, что более чем вдвое превышает показатель 2024 года, и Райффайзен Банк — 10,74 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
В пятерке наиболее прибыльных также Универсал Банк (mono) с чистой прибылью 10,33 млрд грн и государственный Укрэксимбанк — 8,86 млрд грн, при этом они увеличили этот показатель соответственно в 2,5 раза и более чем в три раза.
Вторую пятерку сформировали четыре банка с иностранным капиталом и один с украинским:
  • ПУМБ — 8,05 млрд грн (прирост более чем вдвое к 2024 году),
  • Укрсиббанк — 5,80 млрд грн (+43,4%),
  • ОТП Банк — 5,45 млрд грн (+32,3%),
  • Креди Агриколь Банк — 5,19 млрд грн (+26,9%),
  • Укргазбанк — 4,87 млрд грн (+42,5%).
Более 1 млрд грн чистой прибыли заработали по итогам 2025 года еще семь банков:
  • Ситибанк — 4,49 млрд грн (+33,9%),
  • государственный Сенс Банк — 3,22 млрд грн (+82,5%),
  • банк «Пивденный» — 2,94 млрд грн (+75,6%),
  • а́банк — 1,8 млрд грн (прирост более чем вдвое),
  • Кредобанк — 1,61 млрд грн (+72,0%),
  • ПроКредит Банк — 1,29 (+44,3%),
  • ТАСкомбанк — 1,08 млрд грн (прирост в 3,5 раза).
С убытком 2025 год завершили семь из 60 банков.

Какие банки завершили год с убытками

Наибольший убыток по итогам 2025 года получил госбанк ПИН Банк — 63,19 млн грн против 49,56 млн грн убытка годом ранее.
Вторым по величине потерь стал Кристалл Банк — 32,78 млн грн против 9,95 млн грн прибыли годом ранее.
Тройку замкнул банк «Украинский капитал» с убытком 17,70 млн грн, тогда как в 2024 году его убыток составил 7,28 млн грн.
Новым игроком на рынке стал ЧАО «Переходный банк «ЮТЕ Банк», который является правопреемником неплатежеспособного РВС Банка по переданным обязательствам и завершил 2025 год с убытком 3,34 млн грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
