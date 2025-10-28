Пользователи iPhone недовольны этой функцией в новой iOS 26 Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

После выхода iOS 26 владельцы iPhone столкнулись с неприятной проблемой — система неправильно распознает нажатие клавиш. Поэтому при наборе текста появляются случайные ошибки, даже если автозамена выключена. Apple пока не прокомментировала ситуацию, хотя пользователи активно жалуются на сбой в соцсетях.

Обновление iOS 26 принесло пользователям не только новый дизайн Liquid Glass, но несколько неудобных изменений в интерфейсе. Меню во многих приложениях выглядят иначе, а владельцы более старых iPhone замечают, что аккумулятор теперь разряжается быстрее. Однако главная жалоба — неисправная клавиатура.

Как показал YouTuber Michi NekoMichi, во время набора текста система часто воспринимает нажатия неправильно. На видео он медленно вводит текст, демонстрируя, что нажимает правильную букву — например, «U» — но iPhone фиксирует «J» или «H». Это не проблема автозамены, ведь функция была выключена. И даже адаптивная система предсказания нажатий, изменяющая зоны клавиш, не виновата — экран показывает правильную букву, но регистрируется другая.

После публикации ролик быстро стал вирусным на YouTube и Reddit. Пользователи массово подтвердили, что сталкиваются с той же проблемой. Один из них пошутил: «Я думал, что просто старею, потому что делаю слишком много ошибок. А это, оказывается, Apple виновата». Другой, работающий iOS-разработчиком с 2018 года, написал: «Клавиатура iOS была ужасной с самого начала. Не знаю, почему это до сих пор не исправили».

Как пишет BGR, на момент публикации Apple не признала проблему официально и не выпустила обновления для ее исправления. Единственное, что могут сделать пользователи — оставить отзыв через Apple Feedback Portal и ждать, пока компания устранит ошибку в следующем обновлении системы.

Apple планирует добавить рекламу в приложение Maps, чтобы местные бизнесы могли платить за приоритетное отображение в поиске. Компания обещает, что реклама будет «умной» и ненавязчивой, но пользователи опасаются, что iPhone перестает быть «премиальным» продуктом, за который платят, чтобы избежать рекламы.

Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта реклама якобы станет более полезной и уместной, чем у конкурентов типа Google Maps или Yelp. Apple обещает, что не превратит приложение в сплошной рекламный поток, а будет делать показы «с пользой для пользователя».

