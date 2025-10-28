Почему Маск может покинуть Tesla Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Почему Маск может покинуть Tesla

Глава совета директоров Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что Илон Маск может покинуть пост генерального директора, если компания не одобрит новый компенсационный пакет стоимостью в 1 триллион долларов. Об этом говорится в ее письме, опубликованном накануне ежегодного собрания 6 ноября.

Об этом пишет Reuters

Пакет вознаграждения привязан к результатам деятельности компании и включает в себя 12 траншей опционов на акции. Для их получения Tesla должна достичь чрезвычайно амбициозных целей, в частности рыночной капитализации на уровне 8,5 трлн долларов, а также значительных прорывов в автономном вождении и робототехнике.

Она заявила, что лидерство Маска критически важно для долгосрочного успеха компании, особенно учитывая ее планы стать глобальным лидером в сфере искусственного интеллекта. Она предупредила, что без должных стимулов компания рискует потерять его «время, талант и видение».

Критики указывают на проблемы независимости совета директоров Tesla. Ранее в этом году суд штата Делавер отменил компенсационный пакет Маска за 2018 год, признав, что он был утвержден действовавшим без достаточной независимости советом.

Ранее писали , что во время квартального отчета Илон Маск сосредоточился на будущем Tesla, а не на текущих продажах. Он заявил, что человекоподобные роботы Optimus и сервис роботакси Cybercab смогут создать мир без бедности и с доступом к самой лучшей медицине.

Такое изменение приоритетов разочаровало инвесторов, ожидавших прогнозов по поставкам электромобилей, информирует CNBC. Дело в том, что объемы выпуска машин сократились, а чистая прибыль компании упала на 37% до 1,37 миллиарда долларов.

Полноценный квартальный отчет Tesla , опубликованный накануне, дал инвесторам поводы и для радости. К примеру, совокупный доход вырос на 12% до 28 миллиардов долларов, а доход от реализации электромобилей поднялся в годовом сравнении на 6% до 21,2 миллиарда долларов.

