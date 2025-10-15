0 800 307 555
Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla

Сотни пикапов Tesla Cybertrucks были замечены при доставке частным компаниям Илона Маска, SpaceX и xAI, поскольку Tesla испытывает проблемы с продажей электрического пикапа. Cybertruck оказался первым подлинным коммерческим провалом Tesla.
Об этом пишет Electrek.
После планирования производственной мощности более 250 000 единиц в год, Tesla в настоящее время продает пикап со скоростью ~20 000 единиц в год.
Коэффициент использования производственной линии на уровне ~10% - это ужасная ситуация для автопроизводителя, поскольку значительная часть капитала, вложенного в программу производства автомобилей, становится безвозвратными расходами.
Но для Tesla ситуация еще более сложная, поскольку даже при значительно меньшем объеме производства автопроизводитель часто сталкивается с накоплением запасов Cybertruck. У Илона Маска есть решение: он заставил свои частные компании купить сотни, если не тысячи Cybertruck.
Несколько пикапов Cybertruck были замечены при доставке в офисы xAI в эти выходные. Кроме того, на прошлой неделе SpaceX получила сотни Cybertruck на Starbase, и ожидается, что в ближайшие недели получит еще сотни, если не тысячи.
Вес Моррилл, ведущий инженер Cybertruck, прокомментировал доставку и сказал, что SpaceX вместе с Tesla заменяет свой вспомогательный парк Cybertruck: «Приятно видеть, как вспомогательные парки ICE от Tesla и SpaceX заменяются Cybertruck. Когда мы его проектировали, это всегда было частью мечты. Никогда не представлял, насколько трудно будет сделать фотографии парка Starbase. С нетерпением жду продолжения».
Он не уточнил, сколько автомобилей SpaceX планирует купить. Похоже, что SpaceX делает это раньше Tesla, или по крайней мере в больших масштабах, хотя Моррил также заявил, что Tesla переводит свой собственный вспомогательный парк на Cybertruck.
По материалам:
Finance.ua
