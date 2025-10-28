McDonald’s запустил сервис заказов в приложении Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

McDonald’s ввел новую опцию в своем приложении. Теперь клиенты могут полностью оформить и оплатить заказы онлайн, а затем получить его так, как удобно — в ресторане, зоне выдачи или на «МакДрайве».

Об этом семейный ресторан сообщил на своем официальном сайте.

«Мобильный заказ» — это новая функция, с которой твой обед или ужин будет еще быстрее. Выбирай, плати и получай так, как удобно — на МакДрайв или в заведении: за столиком или в зоне выдачи.

«Мобильный заказ» уже работает во многих странах, включая США, Канаду, Германию, Великобританию.

На период тестирования сервис доступен в четырех ресторанах McDonald’s в Киеве: по ул. Сверстюка, Софийской, Гришко и просп. Правды. После тестового периода компания планирует национальный запуск сервиса.

Как воспользоваться услугой:

зайдите в приложение и нажмите «Заказ»;

выберите заведение поблизости;

выберите желаемые блюда;

определите способ получения;

оплатите заказ онлайн;

Забирайте заказы, как вам удобно: на МакДрайве, в зоне выдачи заказов или ждите за столиком.

