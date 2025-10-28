0 800 307 555
McDonald’s запустил сервис заказов в приложении

McDonald’s ввел новую опцию в своем приложении. Теперь клиенты могут полностью оформить и оплатить заказы онлайн, а затем получить его так, как удобно — в ресторане, зоне выдачи или на «МакДрайве».
Об этом семейный ресторан сообщил на своем официальном сайте.
«Мобильный заказ» — это новая функция, с которой твой обед или ужин будет еще быстрее. Выбирай, плати и получай так, как удобно — на МакДрайв или в заведении: за столиком или в зоне выдачи.
«Мобильный заказ» уже работает во многих странах, включая США, Канаду, Германию, Великобританию.
На период тестирования сервис доступен в четырех ресторанах McDonald’s в Киеве: по ул. Сверстюка, Софийской, Гришко и просп. Правды. После тестового периода компания планирует национальный запуск сервиса.

Как воспользоваться услугой:

  • зайдите в приложение и нажмите «Заказ»;
  • выберите заведение поблизости;
  • выберите желаемые блюда;
  • определите способ получения;
  • оплатите заказ онлайн;
Забирайте заказы, как вам удобно: на МакДрайве, в зоне выдачи заказов или ждите за столиком.
По материалам:
УНН
Бизнес
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
