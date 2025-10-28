McDonald’s запустил сервис заказов в приложении
McDonald’s ввел новую опцию в своем приложении. Теперь клиенты могут полностью оформить и оплатить заказы онлайн, а затем получить его так, как удобно — в ресторане, зоне выдачи или на «МакДрайве».
Об этом семейный ресторан сообщил на своем официальном сайте.
«Мобильный заказ» — это новая функция, с которой твой обед или ужин будет еще быстрее. Выбирай, плати и получай так, как удобно — на МакДрайв или в заведении: за столиком или в зоне выдачи.
«Мобильный заказ» уже работает во многих странах, включая США, Канаду, Германию, Великобританию.
На период тестирования сервис доступен в четырех ресторанах McDonald’s в Киеве: по ул. Сверстюка, Софийской, Гришко и просп. Правды. После тестового периода компания планирует национальный запуск сервиса.
Как воспользоваться услугой:
- зайдите в приложение и нажмите «Заказ»;
- выберите заведение поблизости;
- выберите желаемые блюда;
- определите способ получения;
- оплатите заказ онлайн;
Забирайте заказы, как вам удобно: на МакДрайве, в зоне выдачи заказов или ждите за столиком.
Поделиться новостью
Также по теме
McDonald’s запустил сервис заказов в приложении
Стартовая цена крупнейшего в Украине производителя коммутационной техники снижена вдвое — детали
США и Китай достигли договоренности о продаже TikTok
Укрпочта представила новую почтовую марку «Мова» (фото)
BlaBlaCar снизил максимальный сервисный сбор на 13%
Доходы Euroclear от российских активов снизились на 25%