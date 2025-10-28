0 800 307 555
Стартовая цена крупнейшего в Украине производителя коммутационной техники снижена вдвое — детали

Фондовый рынок
168
28 октября был запланирован онлайн-аукцион по приватизации 100% акций АО «Завод «Радиореле», расположенного в Харькове, но он не состоялся.
Причиной отмены торгов стало отсутствие зарегистрированных участников.
Об этом говорится в системе «Prozorro.Продажи».
Следующие торги запланированы на 5 ноября. Стартовая цена на сегодняшнем аукционе была установлена ​​на уровне 234,39 млн грн, а на следующем — она уменьшается на 50%, до 117,19 млн грн.

Данные об активе

Объект включает в себя пять единиц недвижимого имущества (нежилые здания, склады, мастерские) общей площадью более 49 тыс. кв. м. Земельный участок, на котором расположены здания, в состав объекта приватизации не входит.
Стоимость активов за шесть месяцев 2025 превышала 193 млн грн. Текущие обязательства составили 3,23 млн грн, включая просроченную кредиторскую задолженность на сумму 2,51 млн грн.
По состоянию на 30 июня этого года на заводе работало 57 человек.
Завод входит в объекты малой приватизации.
По материалам:
Finance.ua
