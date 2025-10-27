0 800 307 555
BlaBlaCar снизил максимальный сервисный сбор на 13%

ООО «И-ТРЕВЕЛС», управляющее онлайн-платформой совместных автомобильных поездок BlaBlaCar, снизило максимальный лимит сервисного сбора на 13%, что суммарно приведет к 5 млн грн сбережений потребителей.
Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в четверг.
Такое решение было принято 10 октября по результатам рассмотрения рекомендаций Комитета как дополнительные меры саморегуляции, что позволило 23 октября признать соответствующие рекомендации выполненными.
АМКУ напомнил, что в декабре 2024 года дал рекомендации по прекращению действий, которые заключались в установлении сервисного сбора за пользование сервисами указанной платформы без экономического обоснования, а также в нечетких условиях возвращения этого сервисного сбора пассажирам.
В сообщении отмечается, что в течение 2025 года общество взаимодействовало с АМКУ, привлекая также материнскую компанию Comuto SA.
Кроме того, «И-ТРЕВЕЛС» внесло изменения в условия пользования возвратом сервисного сбора пассажирам и обновило разделы вебсайта для предоставления информации о конкретных алгоритмах таких возвратов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
