BlaBlaCar снизил максимальный сервисный сбор на 13%
ООО «И-ТРЕВЕЛС», управляющее онлайн-платформой совместных автомобильных поездок BlaBlaCar, снизило максимальный лимит сервисного сбора на 13%, что суммарно приведет к 5 млн грн сбережений потребителей.
Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в четверг.
Такое решение было принято 10 октября по результатам рассмотрения рекомендаций Комитета как дополнительные меры саморегуляции, что позволило 23 октября признать соответствующие рекомендации выполненными.
АМКУ напомнил, что в декабре 2024 года дал рекомендации по прекращению действий, которые заключались в установлении сервисного сбора за пользование сервисами указанной платформы без экономического обоснования, а также в нечетких условиях возвращения этого сервисного сбора пассажирам.
В сообщении отмечается, что в течение 2025 года общество взаимодействовало с АМКУ, привлекая также материнскую компанию Comuto SA.
Кроме того, «И-ТРЕВЕЛС» внесло изменения в условия пользования возвратом сервисного сбора пассажирам и обновило разделы вебсайта для предоставления информации о конкретных алгоритмах таких возвратов.
Поделиться новостью
Также по теме
BlaBlaCar снизил максимальный сервисный сбор на 13%
Доходы Euroclear от российских активов снизились на 25%
OpenAI приобрела разработчика Sky — программу для интеграции ИИ с macOS
Производитель истребителей Gripen увеличил доходы
FAVBET Tech: «Налоги IT-бизнеса превращаются в тысячи дронов и стабильные выплаты в тылу»
«Укрзализныця» предупредила об изменении маршрутов