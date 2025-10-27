BlaBlaCar снизил максимальный сервисный сбор на 13% Сегодня 05:45 — Фондовый рынок

BlaBlaCar снизил максимальный сервисный сбор на 13%

ООО «И-ТРЕВЕЛС», управляющее онлайн-платформой совместных автомобильных поездок BlaBlaCar, снизило максимальный лимит сервисного сбора на 13%, что суммарно приведет к 5 млн грн сбережений потребителей.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в четверг.

Такое решение было принято 10 октября по результатам рассмотрения рекомендаций Комитета как дополнительные меры саморегуляции, что позволило 23 октября признать соответствующие рекомендации выполненными.

АМКУ напомнил, что в декабре 2024 года дал рекомендации по прекращению действий, которые заключались в установлении сервисного сбора за пользование сервисами указанной платформы без экономического обоснования, а также в нечетких условиях возвращения этого сервисного сбора пассажирам.

В сообщении отмечается, что в течение 2025 года общество взаимодействовало с АМКУ, привлекая также материнскую компанию Comuto SA.

Кроме того, «И-ТРЕВЕЛС» внесло изменения в условия пользования возвратом сервисного сбора пассажирам и обновило разделы вебсайта для предоставления информации о конкретных алгоритмах таких возвратов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.