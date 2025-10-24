0 800 307 555
FAVBET Tech: «Налоги IT-бизнеса превращаются в тысячи дронов и стабильные выплаты в тылу»

За девять месяцев 2025 года украинская IТ-компания FAVBET Tech перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн налогов — почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Несмотря на военные риски, компания сохраняет положительную динамику и стабильно входит в число крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City».
В FAVBET Tech отмечают: своевременная уплата налогов со стороны IТ-бизнеса напрямую усиливает оборону и социальные выплаты — от закупки беспилотников до зарплат учителям и медикам.
Эквивалент 650 млн грн, уплаченных FAVBET Tech, — это десятки тысяч единиц техники. В зависимости от модели, речь может идти примерно о более чем 20 тысячах FPV-дронов или свыше 40 тысяч антидроновых ружей.
Налоги так же обеспечивают стабильные выплаты в тылу. Согласно правительственным планам, с 1 января ожидается повышение окладов в учреждениях высшего образования примерно на 50%. Если взять ориентировочные суммы, то эквивалент 650 млн грн — это возможность в течение года выплачивать повышенную зарплату более чем 3000 преподавателям.
«Когда мы говорим об уплаченных налогах, речь идёт о конкретных возможностях государства: дроны для разведки и ударов, средства противодействия вражеским БПЛА, подготовка подразделений. И в то же время — о стабильных выплатах людям в тылу. Обязанность любого IТ-бизнеса сегодня — работать эффективно, инвестировать в технологии и честно выполнять обязательства перед страной», — отметил СЕО FAVBET Tech Артём Скрипник.
По словам CEO, кроме своей основной деятельности, FAVBET Tech также развивает несколько милитарных направлений — от усовершенствования FPV-дронов и систем на основе искусственного интеллекта до подготовки подразделений, противодействующих вражеским беспилотникам. В компании подчёркивают, что целью этих усилий является обеспечение украинских военных технологическим преимуществом на поле боя.
FAVBET Tech — украинская IТ-компания с главным офисом в Киеве, резидент «Дія.City», участник отраслевых инициатив и партнёр ключевых технологических событий, включая Lviv IT Arena 2025. С 2025 года компания стала сооснователем AI-комитета Ассоциации «ІТ Ukraine» и усилила сотрудничество с подразделениями Сил безопасности и обороны Украины в области AI-разведки.
Payment systems