iPhone Air может стать испытательной площадкой для iPhone Fold 24.10.2025, 00:05 — Фондовый рынок

Последний эксперимент Apple со сверхтонким iPhone может исчерпаться быстрее, чем ожидалось. По сообщениям, всего через несколько недель после появления в магазинах iPhone Air резко сокращается из-за снижения мирового спроса — редкая проблема для самого жесткого управляемого модельного ряда смартфонов в мире.

Согласно новому отчету Nikkei Asia, Apple приказала поставщикам значительно сократить производство iPhone Air, снизив свою долю производства с примерно 15% от общего объема выпуска iPhone до менее 10%. Источники, близкие к делу, предполагают, что объем производства в ноябре может сократиться до одной десятой от сентябрьского показателя, что является признаком того, что модель может незаметно исчезнуть с полок до конца года.

Это замедление резко контрастирует с остальной линейкой iPhone 17, которая продолжает демонстрировать высокие показатели. Несмотря на поздний дебют в Китае из-за задержек с одобрением eSIM, ранний энтузиазм Air не распространился за границу. По цене 999 долларов он всего на 100 долларов дешевле Pro, но предлагает меньший аккумулятор — емкость 3149 мАч — что многие пользователи считают решающим фактором в гонке за круглосуточную автономность в 2025 году.

Хотя Air доступен у большинства розничных продавцов, Pro и Pro Max сталкиваются с недельными задержками доставки из-за высокого спроса. Аналитики KeyBanc говорят, что интерес к сверхтонким телефонам в значительной степени исчез, замененный растущим интересом к складным устройствам.

Эксперты отрасли предполагают, что Air всегда был скорее трамплином, чем долгосрочной линейкой продуктов. Поскольку первый складной iPhone от Apple, как сообщается, находится на продвинутой стадии разработки в 2026 году, компания, возможно, уже переориентирует ресурсы на этот следующий большой скачок. И кто знает — возможно, Apple использовала Air, чтобы проверить пределы сверхтонкой прочности и эргономики, решающие для будущего iPhone Fold. Также возможно, что Apple никогда не ожидала, что Air сам по себе станет большим хитом, а скорее тихим экспериментом в том, что будет дальше.

Portaltele По материалам:

