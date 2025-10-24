0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

iPhone Air может стать испытательной площадкой для iPhone Fold

Фондовый рынок
10
Последний эксперимент Apple со сверхтонким iPhone может исчерпаться быстрее, чем ожидалось. По сообщениям, всего через несколько недель после появления в магазинах iPhone Air резко сокращается из-за снижения мирового спроса — редкая проблема для самого жесткого управляемого модельного ряда смартфонов в мире.
Согласно новому отчету Nikkei Asia, Apple приказала поставщикам значительно сократить производство iPhone Air, снизив свою долю производства с примерно 15% от общего объема выпуска iPhone до менее 10%. Источники, близкие к делу, предполагают, что объем производства в ноябре может сократиться до одной десятой от сентябрьского показателя, что является признаком того, что модель может незаметно исчезнуть с полок до конца года.
Это замедление резко контрастирует с остальной линейкой iPhone 17, которая продолжает демонстрировать высокие показатели. Несмотря на поздний дебют в Китае из-за задержек с одобрением eSIM, ранний энтузиазм Air не распространился за границу. По цене 999 долларов он всего на 100 долларов дешевле Pro, но предлагает меньший аккумулятор — емкость 3149 мАч — что многие пользователи считают решающим фактором в гонке за круглосуточную автономность в 2025 году.
Хотя Air доступен у большинства розничных продавцов, Pro и Pro Max сталкиваются с недельными задержками доставки из-за высокого спроса. Аналитики KeyBanc говорят, что интерес к сверхтонким телефонам в значительной степени исчез, замененный растущим интересом к складным устройствам.
Эксперты отрасли предполагают, что Air всегда был скорее трамплином, чем долгосрочной линейкой продуктов. Поскольку первый складной iPhone от Apple, как сообщается, находится на продвинутой стадии разработки в 2026 году, компания, возможно, уже переориентирует ресурсы на этот следующий большой скачок. И кто знает — возможно, Apple использовала Air, чтобы проверить пределы сверхтонкой прочности и эргономики, решающие для будущего iPhone Fold. Также возможно, что Apple никогда не ожидала, что Air сам по себе станет большим хитом, а скорее тихим экспериментом в том, что будет дальше.
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems