Почему Apple может переименовать iPhone 18

Apple планирует сменить традиционную нумерацию своих смартфонов в 2027 году.

Об этом 22 октября заявил главный исследователь аналитической компании Omdia Хо Му Эль на состоявшейся в пригороде Сеула конференции, пишет portaltele.

Корпорация намерена выпустить модели с названием iPhone 20 вместо ожидаемого iPhone 18. Релиз устройств запланирован на 2027 год и разделен на два этапа.

В первой половине года должны появиться iPhone 18e и стандартная версия iPhone 20. Вторая половина года предназначена для презентации iPhone 20 Air, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max и iPhone Fold 2.

Причина смены названия

Аналитики называют двадцатилетний юбилей iPhone, приходящийся на 2027 год.

Первый смартфон Apple был представлен в 2007 году. Такая практика уже использовалась компанией раньше. В 2017 году, к десятилетию iPhone, Apple выпустила одновременно iPhone 8 и iPhone X, пропустив девятую модель. Юбилейный iPhone X получил OLED-дисплей, систему распознавания лиц FaceID и безрамочный экран.

Omdia прогнозирует корректировку производственной стратегии Apple с 2026 года. Это приведет к временному снижению спроса на экранные панели для iPhone примерно на 20 миллионов единиц. Аналитики оценивают продажу первого складывающегося iPhone в 8 миллионов устройств за первый год присутствия на рынке.

Самый мощный планшет компании, iPad Pro, теперь работает на M 5 и будет в 3.5 раз более производительным при работе с ИИ по сравнению с прошлогодней моделью.

