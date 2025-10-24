0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему Apple может переименовать iPhone 18

Фондовый рынок
41
Почему Apple может переименовать iPhone 18
Почему Apple может переименовать iPhone 18
Apple планирует сменить традиционную нумерацию своих смартфонов в 2027 году.
Об этом 22 октября заявил главный исследователь аналитической компании Omdia Хо Му Эль на состоявшейся в пригороде Сеула конференции, пишет portaltele.
Корпорация намерена выпустить модели с названием iPhone 20 вместо ожидаемого iPhone 18. Релиз устройств запланирован на 2027 год и разделен на два этапа.
В первой половине года должны появиться iPhone 18e и стандартная версия iPhone 20. Вторая половина года предназначена для презентации iPhone 20 Air, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max и iPhone Fold 2.

Причина смены названия

Аналитики называют двадцатилетний юбилей iPhone, приходящийся на 2027 год.
Первый смартфон Apple был представлен в 2007 году. Такая практика уже использовалась компанией раньше. В 2017 году, к десятилетию iPhone, Apple выпустила одновременно iPhone 8 и iPhone X, пропустив девятую модель. Юбилейный iPhone X получил OLED-дисплей, систему распознавания лиц FaceID и безрамочный экран.
Читайте также
Omdia прогнозирует корректировку производственной стратегии Apple с 2026 года. Это приведет к временному снижению спроса на экранные панели для iPhone примерно на 20 миллионов единиц. Аналитики оценивают продажу первого складывающегося iPhone в 8 миллионов устройств за первый год присутствия на рынке.
Ранее Apple показала сразу три устройства на новом чипе M5: iPad Pro, MacBook Pro и гарнитуру Vision Pro. Все они получили заметный прирост производительности и поддержку продвинутых ИИ функций. Гаджеты поступят в продажу 22 октября.
Самый мощный планшет компании, iPad Pro, теперь работает на M5 и будет в 3.5 раз более производительным при работе с ИИ по сравнению с прошлогодней моделью.
Также напомним, сколько Apple будет платить исследователям безопасности.
Самая высокая базовая выплата удвоена с $1 млн до $2 млн для «zero-click» цепочек эксплойтов, достигающих целей, подобных атаке меркантильного шпионского ПО.
В отдельных сценариях общая сумма может достигать более $5 млн, если найденный недостаток касается, например, бета-ПО или позволяет обойти усиленный режим защиты Lockdown Mode в Safari.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems