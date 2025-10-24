Почему Apple может переименовать iPhone 18
Apple планирует сменить традиционную нумерацию своих смартфонов в 2027 году.
Об этом 22 октября заявил главный исследователь аналитической компании Omdia Хо Му Эль на состоявшейся в пригороде Сеула конференции, пишет portaltele.
Корпорация намерена выпустить модели с названием iPhone 20 вместо ожидаемого iPhone 18. Релиз устройств запланирован на 2027 год и разделен на два этапа.
В первой половине года должны появиться iPhone 18e и стандартная версия iPhone 20. Вторая половина года предназначена для презентации iPhone 20 Air, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max и iPhone Fold 2.
Причина смены названия
Аналитики называют двадцатилетний юбилей iPhone, приходящийся на 2027 год.
Первый смартфон Apple был представлен в 2007 году. Такая практика уже использовалась компанией раньше. В 2017 году, к десятилетию iPhone, Apple выпустила одновременно iPhone 8 и iPhone X, пропустив девятую модель. Юбилейный iPhone X получил OLED-дисплей, систему распознавания лиц FaceID и безрамочный экран.
Omdia прогнозирует корректировку производственной стратегии Apple с 2026 года. Это приведет к временному снижению спроса на экранные панели для iPhone примерно на 20 миллионов единиц. Аналитики оценивают продажу первого складывающегося iPhone в 8 миллионов устройств за первый год присутствия на рынке.
Ранее Apple показала сразу три устройства на новом чипе M5: iPad Pro, MacBook Pro и гарнитуру Vision Pro. Все они получили заметный прирост производительности и поддержку продвинутых ИИ функций. Гаджеты поступят в продажу 22 октября.
Самый мощный планшет компании, iPad Pro, теперь работает на M5 и будет в 3.5 раз более производительным при работе с ИИ по сравнению с прошлогодней моделью.
Также напомним, сколько Apple будет платить исследователям безопасности.
Самая высокая базовая выплата удвоена с $1 млн до $2 млн для «zero-click» цепочек эксплойтов, достигающих целей, подобных атаке меркантильного шпионского ПО.
В отдельных сценариях общая сумма может достигать более $5 млн, если найденный недостаток касается, например, бета-ПО или позволяет обойти усиленный режим защиты Lockdown Mode в Safari.
