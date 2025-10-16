0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple представила долгожданные устройства: когда будут в продаже

Фондовый рынок
14
Apple представила долгожданные устройства: когда будут в продаже
Apple представила долгожданные устройства: когда будут в продаже
Apple показала сразу три устройства на новом чипе M5: iPad Pro, MacBook Pro и гарнитуру Vision Pro. Все они получили заметный прирост производительности и поддержку продвинутых ИИ-функций.
Гаджеты поступят в продажу 22 октября.
Справка Finance.ua
Ваши планы заслуживают реализации. Действуйте и пусть вам в этом помогают деньги. Кстати, самые выгодные кредиты в одном каталоге здесь.
Самый мощный планшет компании, iPad Pro, теперь работает на M5 и будет в 3.5 раз более производительным при работе с ИИ по сравнению с прошлогодней моделью.
Читайте также
Помимо нового процессора планшет получил более быструю память, улучшенные беспроводные модули и поддержку быстрой зарядки до 50% за 30 минут. Цены стартуют от 1000 долларов за 11-дюймовую версию и 1300 долларов за 13-дюймовую.
Не осталась без апгрейда и гарнитура Vision Pro. Она тоже переходит на чип M5, получив прирост скорости обработки данных и рендеринга изображения, теперь до 120 Гц против прежних 100.
Читайте также
ИИ-функции, вроде генерации цифрового аватара и пространственных фото, работают на 50% быстрее. Автономность выросла на полчаса до 2,5 часов общего использования. Вместе с гарнитурой представили и новый Dual Knit Band — улучшенный ремешок с регулировкой натяжения.
Замыкает тройку обновлений 14-дюймовый MacBook Pro на M5. Apple заявляет, что ноутбук стал в 3.5 раза быстрее в ИИ-задачах и на 20% мощнее во время многопоточности.
Читайте также
Пропускная способность памяти увеличилась со 120 ГБ/с до 156 ГБ/с, также устройство теперь может работать автономно до 24 часов. Внешне ноутбук не изменился, но получил вариант с накопителем до 4 ТВ. Базовая конфигурация оценивается в 1600 долларов.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems