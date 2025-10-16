В monobank произошел сбой Сегодня 11:20 — Фондовый рынок

В monobank произошел сбой

В мобильном приложении monobank произошел сбой. Пользователи не могут получить доступ к сервису.

Пока клиенты не могут воспользоваться возможностями мобильного приложения — при попытке входа система выдает сообщение об ошибке.

Представители банка ситуацию пока не комментируют.

Ранее в приложении monobank появилась новая функция, позволяющая пользователям пожаловаться на сборы донатов, вызывающих подозрение в мошенничестве. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. По словам Гороховского, иногда бывают случаи донат-мошенничества. Новая опция позволяет быстрее обнаруживать сомнительные сборы и реагировать на них.

