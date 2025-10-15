ПАРТНЕРСКАЯ
ПУМБ обновил премиальную карту для путешествий, оплат и подарков
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
