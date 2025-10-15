Facebook возвращает поиск работы в свое приложение Сегодня 04:02 — Фондовый рынок

Facebook возвращает поиск работы в свое приложение

Facebook снова делает шаг в направлении практических функций. После лет экспериментов и перемен американская соцсеть решила возродить один из своих бывших инструментов — поиск работы.

На этот раз функция возвращается в обновленном виде и пользователи наверняка оценят ее удобство.

В прошлом в Facebook уже был раздел с вакансиями, доступный и в Украине. Теперь компания решила возродить эту идею, интегрировав ее непосредственно в Marketplace — популярную секцию с объявлениями. Там пользователи смогут просматривать предложения работы, фильтровать их по категориям, расстоянию или типу занятости. Вакансии будут также появляться в группах и на страницах компаний.

gsminfo По материалам:

