Facebook возвращает поиск работы в свое приложение
Facebook снова делает шаг в направлении практических функций. После лет экспериментов и перемен американская соцсеть решила возродить один из своих бывших инструментов — поиск работы.
На этот раз функция возвращается в обновленном виде и пользователи наверняка оценят ее удобство.
В прошлом в Facebook уже был раздел с вакансиями, доступный и в Украине. Теперь компания решила возродить эту идею, интегрировав ее непосредственно в Marketplace — популярную секцию с объявлениями. Там пользователи смогут просматривать предложения работы, фильтровать их по категориям, расстоянию или типу занятости. Вакансии будут также появляться в группах и на страницах компаний.
