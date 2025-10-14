0 800 307 555
АРМА выставило на продажу ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске (фото)

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление арестованным ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске.
Трехэтажный торговый центр расположен рядом с городским озером и парком Шевченко — в зоне с высоким коммерческим потенциалом.
Комплекс включает 16 объектов:
  • торгово-офисные помещения,
  • земельный участок,
  • гараж.
По результатам независимой оценки, рыночная стоимость актива составляет 309,8 млн грн.
АРМА приглашает компании присоединиться к рыночным консультациям и принять участие в конкурсе.
Прием предложений продлится до 21 октября 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
