АРМА выставило на продажу ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске (фото)
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление арестованным ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске.
Трехэтажный торговый центр расположен рядом с городским озером и парком Шевченко — в зоне с высоким коммерческим потенциалом.
Комплекс включает 16 объектов:
- торгово-офисные помещения,
- земельный участок,
- гараж.
По результатам независимой оценки, рыночная стоимость актива составляет 309,8 млн грн.
АРМА приглашает компании присоединиться к рыночным консультациям и принять участие в конкурсе.
Прием предложений продлится до 21 октября 2025 года.
