АРМА выставило на продажу ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске (фото)

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление арестованным ТЦ «Флагман» в Ивано-Франковске.

Трехэтажный торговый центр расположен рядом с городским озером и парком Шевченко — в зоне с высоким коммерческим потенциалом.

Комплекс включает 16 объектов:

торгово-офисные помещения,

земельный участок,

гараж.

По результатам независимой оценки, рыночная стоимость актива составляет 309,8 млн грн.

АРМА приглашает компании присоединиться к рыночным консультациям и принять участие в конкурсе.

Прием предложений продлится до 21 октября 2025 года.

