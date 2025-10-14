Владельцы Samsung Galaxy будут получать ремонт внутри магазинов 14.10.2025, 01:21 — Фондовый рынок

Владельцы Samsung Galaxy будут получать ремонт внутри магазинов

После модернизации розничных точек на внутреннем рынке за последние несколько лет, компания теперь делает процесс ремонта устройств для пользователей Galaxy в Южной Корее еще более удобным.

Компания запустила пилотную программу Baro Service в Южной Корее, которая позволяет владельцам смартфонов Galaxy получать ремонт внутри магазинов Samsung . На сегодняшний день услуга доступна в четырех точках: Galleria Gwanggyo, Samsung Store Samsong, Samsung Store Sangdo и The Hyundai Seoul.

В рамках программы клиенты могут принести смартфоны, умные часы, планшеты и беспроводные наушники на диагностику. После обнаружения проблемы несложные виды ремонта, такие как замена экрана или аккумулятора, выполняются на месте.

Если устройство требует более серьезного вмешательства, предоставляется услуга One Day Pickup. В этом случае гаджет доставляется в ближайший сервисный центр, где выполняется ремонт, а затем возвращается в магазин Samsung — весь процесс занимает всего один-два дня.

Сервис охватывает широкий спектр устройств: от смартфонов и планшетов до пылесосов, принтеров, микроволновок и гаджетов.

