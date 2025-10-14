Владельцы Samsung Galaxy будут получать ремонт внутри магазинов
После модернизации розничных точек на внутреннем рынке за последние несколько лет, компания теперь делает процесс ремонта устройств для пользователей Galaxy в Южной Корее еще более удобным.
Компания запустила пилотную программу Baro Service в Южной Корее, которая позволяет владельцам смартфонов Galaxy получать ремонт внутри магазинов Samsung. На сегодняшний день услуга доступна в четырех точках: Galleria Gwanggyo, Samsung Store Samsong, Samsung Store Sangdo и The Hyundai Seoul.
В рамках программы клиенты могут принести смартфоны, умные часы, планшеты и беспроводные наушники на диагностику. После обнаружения проблемы несложные виды ремонта, такие как замена экрана или аккумулятора, выполняются на месте.
Если устройство требует более серьезного вмешательства, предоставляется услуга One Day Pickup. В этом случае гаджет доставляется в ближайший сервисный центр, где выполняется ремонт, а затем возвращается в магазин Samsung — весь процесс занимает всего один-два дня.
Сервис охватывает широкий спектр устройств: от смартфонов и планшетов до пылесосов, принтеров, микроволновок и гаджетов.
Поделиться новостью
Также по теме
Владельцы Samsung Galaxy будут получать ремонт внутри магазинов
АРМА возвращает ТРЦ «Гулливер» государству
UPG получила в аренду еще 60 автозаправок группы Приват
Microsoft предупреждает, что эти две функции могут замедлить работу вашего ПК с Windows
Bentley представил уникальный Continental GTC Speed в фиолетовом цвете (фото)
BYD обогнала Tesla по количеству проданных электромобилей