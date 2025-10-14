0 800 307 555
Владельцы Samsung Galaxy будут получать ремонт внутри магазинов

После модернизации розничных точек на внутреннем рынке за последние несколько лет, компания теперь делает процесс ремонта устройств для пользователей Galaxy в Южной Корее еще более удобным.
Компания запустила пилотную программу Baro Service в Южной Корее, которая позволяет владельцам смартфонов Galaxy получать ремонт внутри магазинов Samsung. На сегодняшний день услуга доступна в четырех точках: Galleria Gwanggyo, Samsung Store Samsong, Samsung Store Sangdo и The Hyundai Seoul.
В рамках программы клиенты могут принести смартфоны, умные часы, планшеты и беспроводные наушники на диагностику. После обнаружения проблемы несложные виды ремонта, такие как замена экрана или аккумулятора, выполняются на месте.
Если устройство требует более серьезного вмешательства, предоставляется услуга One Day Pickup. В этом случае гаджет доставляется в ближайший сервисный центр, где выполняется ремонт, а затем возвращается в магазин Samsung — весь процесс занимает всего один-два дня.
Сервис охватывает широкий спектр устройств: от смартфонов и планшетов до пылесосов, принтеров, микроволновок и гаджетов.
По материалам:
iLenta
