0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft предупреждает, что эти две функции могут замедлить работу вашего ПК с Windows

Фондовый рынок
2
Microsoft предупреждает, что эти две функции могут замедлить работу вашего ПК с Windows
Microsoft предупреждает, что эти две функции могут замедлить работу вашего ПК с Windows
В новом документе службы поддержки, который предлагает «советы по улучшению производительности ПК в Windows», Microsoft предупреждает, что две функции Windows 10 и Windows 11 могут ухудшить производительность системы. В частности, от этого пострадают более старые и/или более слабые ПК.
Об этом пишет pcworld.
Кроме известных советов, таких как наблюдение за обновлениями системы, освобождение места хранения данных и регулярное сканирование на наличие вредоносных программ, Microsoft выделяет OneDrive и визуальные эффекты как факторы, снижающие производительность. Мы покажем вам, как обойти эти проблемы.
Функция автоматической синхронизации с облаком OneDrive практична и удобна, но потребляет вычислительную мощность и пропускную способность. «Синхронизация может замедлить работу вашего ПК», — подтверждает Microsoft на странице поддержки, и пользователи столкнутся с задержками, особенно во время интенсивного использования.

Какой выход

  • Нажмите значок OneDrive в системном трее, нажмите на шестерню настроек,
  • Затем нажмите «Приостановить синхронизацию».
  • Выберите время паузы (2, 8 или 24 часа). Теперь ваш ПК должен работать быстрее.
Анимация, эффекты прозрачности и тени в пользовательском интерфейсе Windows 11 стильные, но они также требовательны к оперативной памяти и графическому процессору. «Эти [эффекты] выглядят отлично, но они также могут использовать дополнительные системные ресурсы и замедлять работу вашего ПК», — предупреждает Microsoft. Это особенно заметно на устройствах с меньшим объемом оперативной памяти (менее 8 ГБ).
Чтобы отключить визуальные эффекты, перейдите к меню «Пуск», найдите «производительность» и выберите результат под названием «Настройка внешнего вида и производительности Windows». Там, на вкладке «Визуальные эффекты», выберите опцию «Настройка для наилучшей производительности», затем нажмите «Применить» и «ОК». Это отключает ресурсоемкие визуальные функции.
Предупреждение Microsoft показывает, что даже полезные функции замедляют общую производительность системы. Приостановка синхронизации OneDrive и отключение ненужных визуальных эффектов может быть быстрым и простым способом немедленно и бесплатно повысить скорость реагирования вашего ПК. Это может кардинально изменить правила игры для более старых ПК!
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems