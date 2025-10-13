Microsoft предупреждает, что эти две функции могут замедлить работу вашего ПК с Windows 13.10.2025, 02:21 — Фондовый рынок

Microsoft предупреждает, что эти две функции могут замедлить работу вашего ПК с Windows

В новом документе службы поддержки, который предлагает «советы по улучшению производительности ПК в Windows», Microsoft предупреждает, что две функции Windows 10 и Windows 11 могут ухудшить производительность системы. В частности, от этого пострадают более старые и/или более слабые ПК.

Об этом пишет pcworld.

Кроме известных советов, таких как наблюдение за обновлениями системы, освобождение места хранения данных и регулярное сканирование на наличие вредоносных программ, Microsoft выделяет OneDrive и визуальные эффекты как факторы, снижающие производительность. Мы покажем вам, как обойти эти проблемы.

Функция автоматической синхронизации с облаком OneDrive практична и удобна, но потребляет вычислительную мощность и пропускную способность. «Синхронизация может замедлить работу вашего ПК», — подтверждает Microsoft на странице поддержки, и пользователи столкнутся с задержками, особенно во время интенсивного использования.

Какой выход

Нажмите значок OneDrive в системном трее, нажмите на шестерню настроек,

Затем нажмите «Приостановить синхронизацию».

Выберите время паузы (2, 8 или 24 часа). Теперь ваш ПК должен работать быстрее.

Анимация, эффекты прозрачности и тени в пользовательском интерфейсе Windows 11 стильные, но они также требовательны к оперативной памяти и графическому процессору. «Эти [эффекты] выглядят отлично, но они также могут использовать дополнительные системные ресурсы и замедлять работу вашего ПК», — предупреждает Microsoft. Это особенно заметно на устройствах с меньшим объемом оперативной памяти (менее 8 ГБ).

Чтобы отключить визуальные эффекты, перейдите к меню «Пуск», найдите «производительность» и выберите результат под названием «Настройка внешнего вида и производительности Windows». Там, на вкладке «Визуальные эффекты», выберите опцию «Настройка для наилучшей производительности», затем нажмите «Применить» и «ОК». Это отключает ресурсоемкие визуальные функции.

Предупреждение Microsoft показывает, что даже полезные функции замедляют общую производительность системы. Приостановка синхронизации OneDrive и отключение ненужных визуальных эффектов может быть быстрым и простым способом немедленно и бесплатно повысить скорость реагирования вашего ПК. Это может кардинально изменить правила игры для более старых ПК!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.