Доходы мировых производителей оружия достигли рекордного уровня на фоне войн в Украине и Газе

Фондовый рынок
35
Мировые доходы от продажи оружия резко возросли в 2024 году, поскольку спрос был повышен на фоне войн в Украине и Газе, глобальной и региональной геополитической напряженностью, а также все более высокими военными расходами.
Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Впервые с 2018 года все пять крупнейших оружейных компаний увеличили доходы от продажи оружия.
Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейшими компаниями-производителями оружия выросли на 5,9% в 2024 году, достигнув рекордных 679 миллиардов долларов.
— согласно новым данным, опубликованным SIPRI 1 декабря.

Хотя основная часть глобального роста была благодаря компаниям, базирующимся в Европе и Соединенных Штатах, рост за год, как сообщается, наблюдался во всех регионах мира, представленных в топ-100.
Единственным исключением были Азия и Океания, где проблемы в китайской оружейной промышленности снизили общий показатель по региону.
Рост доходов и новых заказов побудил многие оружейные компании расширить производственные линии, увеличить мощности, создать новые дочерние компании или осуществить приобретение, говорится в отчете.
В прошлом году мировые доходы от продажи вооружений достигли высочайшего уровня, зафиксированного SIPRI, поскольку производители воспользовались высоким спросом. Хотя компании наращивают свои производственные мощности, они все еще сталкиваются с рядом проблем, которые могут повлиять на затраты и графики поставок.
— сказал Лоренцо Скарацато, исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

По материалам:
УНН
