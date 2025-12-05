Apple назвала топ приложений 2025 года

0 800 307 555
Apple объявила победителей App Store Awards 2025, которые задали тон года. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Apple назвала приложения и игры, которые в этом году получили награды App Store Awards 2025.
Награды охватили все платформы Apple — от iPhone и iPad до Mac и Apple Vision Pro. Компания отметила продукты не только за технологические инновации, но и за культурное влияние: активное использование ИИ, иммерсивного видео и за дизайн, который реально меняет сценарии взаимодействия с приложениями.

Приложения года

  • iPhone: Tiimo — визуальный планировщик с ИИ для структурирования ежедневных задач и целей.
  • iPad: Detail — набор ИИ-инструментов для видеомонтажа, ориентированный как на начинающих, так и на профессиональных креаторов.
  • Mac: Essayist — приложение для форматирования академических работ с интегрированными ИИ-функциями для оптимизации процесса написания.
  • Apple Vision Pro: Explore POV — контент-платформа с иммерсивным видео, позволяющим просматривать локации в формате Apple Immersive Video.
  • Apple Watch: Strava — фитнес-платформа с элементами социального взаимодействия и отслеживанием активностей в реальном времени.
  • Apple TV: HBO Max — сдержанный сервис с поддержкой американского языка жестов и расширенным каталогом контента.

Игры года

  • iPhone: Pokémon TCG Pocket — мобильная адаптация карточных баталий во вселенной Pokémon.
  • iPad: DREDGE — нарративная инди-игра с элементами исследования и мистики.
  • Mac: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — полное издание ролевой игры в открытом научно-фантастическом мире.
  • Apple Vision Pro: Porta Nubi — головоломка, адаптированная под пространственное взаимодействие в смешанной реальности.
  • Apple Arcade: WHAT THE CLASH? — аркадная мультиплеерная игра с серией мини-соревнований.
Победители за культурный вклад:
Apple также отметила шесть продуктов за социальный и культурный вклад — развитие доступности, инклюзии и новых форм взаимодействия с контентом.
  • Art of Fauna — головоломки с иллюстрациями дикой природы с акцентом на доступный дизайн.
  • Chants of Sennaar — приключенческая игра, исследующая тему языка и коммуникации.
  • despelote — нарративная игра об идентичности и коллективном опыте, построенная вокруг футбола.
  • Be My Eyes — платформа, объединяющая ИИ и волонтерскую помощь для людей с нарушением зрения.
  • Focus Friend by Hank Green — приложение для повышения концентрации через геймифицированные фокус-сессии.
  • StoryGraph — книжная социальная платформа с фокусом на персонализацию и разнообразие авторов.
По материалам:
vctr.media
