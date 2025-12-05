0 800 307 555
Когда европейские лоукосты планируют вернуться в Украину

Европейские лоукосты планируют возобновить полеты в Украину сразу после того, как авиапространство станет безопасным для пассажирских рейсов.
Об этом пишет Financial Times.

Wizz Air

Wizz Air уже разработала детальный план возвращения: компания хочет разместить в Украине 15 самолетов в течение двух лет после мирного соглашения и увеличить их количество до 50 в семилетней перспективе.
По словам гендиректора Йожефа Варади, возобновление полетов станет для перевозчика «значительной возможностью». Он также прогнозирует появление на Украине волны так называемого «катастрофического туризма».

Ryanair

Ryanair, которая до большой войны перевозила около 1,5 млн пассажиров в год в Киев, Львов и Одессу, заявляет, что готова возобновить рейсы уже через две недели после заключения соглашения о безопасности. Компания планирует увеличить пассажиропоток до 4 млн в год.

easyJet

Еще один большой лоукост — easyJet — тоже рассматривает возможность выхода на украинский рынок. Генеральный директор Кентон Джарвис называет Украину потенциально «крупнейшим строительным проектом Европы», куда многие захотят вернуться после окончания войны.
Отметим, что до полномасштабного вторжения украинские аэропорты обслуживали десятки миллионов пассажиров. В пиковом 2019 году этот показатель приблизился к 15 млн, в 2021 году — к 10,8 млн, по данным Cirium.
По материалам:
РБК-Україна
