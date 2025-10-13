АРМА возвращает ТРЦ «Гулливер» государству Сегодня 12:36 — Фондовый рынок

АРМА возвращает ТРЦ «Гулливер» государству

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о прекращении конкурсной процедуры по поиску управляющего арестованного ТРЦ «Гулливер» в системе Prozorro.

Об этом говорится в сообщении Арма.

Актив был передан в управление АРМА в 2017 году как связанный с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, в рамках уголовного производства по незаконному присвоению средств государственных банков.

Задачей АРМА было обеспечить сохранение и надлежащее управление этим активом до окончательного определения его правового статуса.

Суды приняли решение, которыми установлено: доля в собственности ТРЦ «Гулливер» принадлежит государственным банкам-кредиторам, а не лицам, связанным с Януковичем.

АРМА действует исключительно в рамках закона и судебных решений. Агентство не вмешивается в споры собственности, а обеспечивает прозрачность и правомерность процедур управления арестованными активами.

«Прекращение конкурса по управлению ТРЦ Гулливер — это пример того, как реформа АРМА работает в правовом поле, защищая интересы государства и обеспечивая верховенство права», — подчеркнула и.о. Председателя АРМА Ярослава Максименко.

