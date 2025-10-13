0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АРМА возвращает ТРЦ «Гулливер» государству

Фондовый рынок
1
АРМА возвращает ТРЦ «Гулливер» государству
АРМА возвращает ТРЦ «Гулливер» государству
Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о прекращении конкурсной процедуры по поиску управляющего арестованного ТРЦ «Гулливер» в системе Prozorro.
Об этом говорится в сообщении Арма.
Читайте также
Актив был передан в управление АРМА в 2017 году как связанный с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, в рамках уголовного производства по незаконному присвоению средств государственных банков.
Задачей АРМА было обеспечить сохранение и надлежащее управление этим активом до окончательного определения его правового статуса.
Суды приняли решение, которыми установлено: доля в собственности ТРЦ «Гулливер» принадлежит государственным банкам-кредиторам, а не лицам, связанным с Януковичем.
АРМА действует исключительно в рамках закона и судебных решений. Агентство не вмешивается в споры собственности, а обеспечивает прозрачность и правомерность процедур управления арестованными активами.
Читайте также
«Прекращение конкурса по управлению ТРЦ Гулливер — это пример того, как реформа АРМА работает в правовом поле, защищая интересы государства и обеспечивая верховенство права», — подчеркнула и.о. Председателя АРМА Ярослава Максименко.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems