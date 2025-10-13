АРМА возвращает ТРЦ «Гулливер» государству
Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о прекращении конкурсной процедуры по поиску управляющего арестованного ТРЦ «Гулливер» в системе Prozorro.
Об этом говорится в сообщении Арма.
Актив был передан в управление АРМА в 2017 году как связанный с бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, в рамках уголовного производства по незаконному присвоению средств государственных банков.
Задачей АРМА было обеспечить сохранение и надлежащее управление этим активом до окончательного определения его правового статуса.
Суды приняли решение, которыми установлено: доля в собственности ТРЦ «Гулливер» принадлежит государственным банкам-кредиторам, а не лицам, связанным с Януковичем.
АРМА действует исключительно в рамках закона и судебных решений. Агентство не вмешивается в споры собственности, а обеспечивает прозрачность и правомерность процедур управления арестованными активами.
«Прекращение конкурса по управлению ТРЦ Гулливер — это пример того, как реформа АРМА работает в правовом поле, защищая интересы государства и обеспечивая верховенство права», — подчеркнула и.о. Председателя АРМА Ярослава Максименко.
