АРМА начала рыночные консультации по управителю арестованным заводом «Бетонстрой» во Львове
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало рыночные консультации по поиску управляющего арестованным заводом ООО «Бетонстрой» — одним из ведущих производителей строительных материалов во Львове.
Актив состоит из:
- 100% корпоративных прав;
- 3 объектов недвижимого имущества;
- 30 транспортных средств;
- 2 бетонных узлов.
ООО «Бетонстрой» оснащено современным оборудованием для производства бетона и других строительных смесей, имеет ангар для хранения сыпучих материалов, офисные и складские помещения с подъездным железнодорожным путем и эстакадой с бетонной площадкой площадью 4 738,6 кв. м. Среди транспортных средств — бетоновозы, бетононасосы, погрузчики.
Указанный комплекс коммерчески привлекателен для ведения производственной деятельности, поскольку занимает значительные позиции на рынке строительных материалов во Львовской области.
Завод ООО «Бетонстрой» принадлежал бизнес-партнерам фигурантов уголовного производства о государственной измене в пользу страны-агрессора и был передан в управление АРМА по решению Лычаковского районного суда Львова.
АРМА приглашает заинтересованных хозяйствующих субъектов, отвечающих квалификационным требованиям, кроме владельцев арестованного актива и представителей государства-агрессора, принять участие в рыночных консультациях, предоставив коммерческие предложения по управлению.
Предложения от потенциальных управляющих принимаются до 15.00 3 октября 2025 года. Все детали — в разделе «Конкурсы для управляющих». После успешного завершения рыночных консультаций АРМА объявит на Prozorro открытые торги по отбору управляющего.
