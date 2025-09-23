0 800 307 555
В Windows 11 вернули востребованную функцию, пропавшую еще в Windows Vista

Фондовый рынок
12
В последних сборках Windows для инсайдеров Microsoft вернула к жизни одну из функций, присутствующих в старых операционных системах. Речь о технологии DreamScenes, которая позволяла ставить видео на обои.
Видео воспроизводится каждый раз, когда вы просматриваете рабочий стол, подобно сторонним решениям, таким как Wallpaper Engine. Есть поддержка mp4, avi и других популярных форматов.
Как отмечает The Verge, подобным образом работала и оригинальная DreamScene из Windows Vista. Однако по какой-то причине Microsoft не стала переносить эту функцию в Windows 7 и Windows 10, оставив пользователям выбор обоев из статических картинок.
Видеообои — достаточно востребованная функция у пользователей Windows. Wallpaper Engine практически никогда не покидает топ-20 самых популярных продуктов Steam. К примеру, прямо сейчас в Wallpaper Engine одновременно находится более 90 тыс. человек.
Пока функция тестируется в бета-сборках Windows 11 (26×20.6690), а релиз для всех должен состояться чуть позже.
Между тем Microsoft напоминает, что Windows 10 близится к завершению своего жизненного цикла. Поддержка операционки завершится менее чем через месяц. В то же время есть несколько способов (в том числе и бесплатный) еще целый год после прекращения поддержки получать апдейты.
Windows 11 уже обогнал «десятку» и теперь является самой популярной в мире десктопной ОС. Хотя в некоторых странах, в частности, в Украине, старая ОС все еще является выбором большинства.
По материалам:
УНІАН
