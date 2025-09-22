В Каменце-Подольском выставили на продажу промышленный комплекс за 1,8 млн долларов Сегодня 17:33 — Фондовый рынок

В Каменце-Подольском выставили на продажу промышленный комплекс за 1,8 млн долларов

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области выставили на продажу большой промышленный комплекс — бывший приборостроительный завод площадью 32485 м². Его стоимость оценивается в 1,8 млн долларов.

Об этом пишет портал InVenture

Что там есть

На промышленной площадке площадью 4 га расположены производственные, складские и административные здания, построенные в 1961—1979 годах. До 2012 г. на территории функционировал завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов. Сейчас здание не используют.

Месторасположение

Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский ул. И. Франко 40 (въезд в комплекс с объездной дороги города или пр. Грушевского)

Комплекс зданий представляет собой производственные, складские и административные помещения, построенные с 1961 по 1979 год, на площадях которых было расположено предприятие по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов (закрыто с 2012 г.). В настоящее время здания не используются.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.