В Каменце-Подольском выставили на продажу промышленный комплекс за 1,8 млн долларов
В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области выставили на продажу большой промышленный комплекс — бывший приборостроительный завод площадью 32485 м². Его стоимость оценивается в 1,8 млн долларов.
Об этом пишет портал InVenture.
Что там есть
На промышленной площадке площадью 4 га расположены производственные, складские и административные здания, построенные в 1961—1979 годах. До 2012 г. на территории функционировал завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов. Сейчас здание не используют.
Месторасположение
Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский ул. И. Франко 40 (въезд в комплекс с объездной дороги города или пр. Грушевского)
Комплекс зданий представляет собой производственные, складские и административные помещения, построенные с 1961 по 1979 год, на площадях которых было расположено предприятие по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов (закрыто с 2012 г.). В настоящее время здания не используются.
