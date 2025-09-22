0 800 307 555
В Каменце-Подольском выставили на продажу промышленный комплекс за 1,8 млн долларов

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области выставили на продажу большой промышленный комплекс — бывший приборостроительный завод площадью 32485 м². Его стоимость оценивается в 1,8 млн долларов.
Об этом пишет портал InVenture.
Что там есть
На промышленной площадке площадью 4 га расположены производственные, складские и административные здания, построенные в 1961—1979 годах. До 2012 г. на территории функционировал завод по производству приборов контроля и регулирования технологических процессов. Сейчас здание не используют.
Месторасположение
Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский ул. И. Франко 40 (въезд в комплекс с объездной дороги города или пр. Грушевского)
По материалам:
Finance.ua
