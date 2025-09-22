0 800 307 555
Фонд гарантирования выплатил кредиторам банков 195 млн грн в августе

Фонд гарантирования выплатил кредиторам банков 195 млн грн в августе
Фонд гарантирования выплатил кредиторам банков 195 млн грн в августе
В августе 2025 года Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выплатил кредиторам ликвидируемых банков около 195 млн грн. Из этой суммы более 180 млн грн получили юридические лица. Наибольшую часть — 155,5 млн грн — выплатили кредиторам АО «МР БАНК».
Об этом сообщает ФГВФО.
Кроме этого 14,4 млн грн направлено на удовлетворение требований 3-й очереди: возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, как это определено Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.
Всего за время деятельности Фонда по состоянию на 1 сентября 2025 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 74,2 млрд грн.
Из них около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн — Национальному банку Украины (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
«Удовлетворение требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, происходит в результате продажи и управления активами этих банков. То есть от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников», — говорится в сообщении фонда.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems