Hyundai сообщил о резком росте продаж

Компания-автопроизводитель Hyundai сообщила о росте продаж в августе на 12%, а также о стремительном росте продаж электромобилей.
Подробности

Южнокорейский автопроизводитель опубликовал рекордные показатели продаж нескольких моделей, включая Santa Fe, Palisade и Ioniq 5.
Продажа Hyundai в августе составила более 88 тыс. единиц, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Август стал для нас исключительным месяцем: темпы розничных и общих продаж значительно превзошли наши предыдущие лучшие результаты августа. Эта динамика позволяет нам уверенно идти к лучшему году в нашей истории», — заявил Рэнди Паркер, президент и генеральный директор Hyundai Motor North America.
Кроссоверы и внедорожники стали лидерами продаж Hyundai.
Hyundai Tucson 2025 года, получивший обновленный дизайн и улучшенную информационно-развлекательную систему, затмил всех — было продано более 17 900 экземпляров.
Несмотря на то, что Tucson, возможно, был наиболее продаваемой моделью автопроизводителя, продажи Tucson в годовом исчислении упали на 19%.
Hyundai Palisade и Elantra распродали более чем по 15 тысяч автомобилей.
Palisade, вмещающий до восьми пассажиров, продемонстрировал рост продаж на 39% по сравнению с прошлым годом.
С другой стороны, Elantra, один из самых доступных автомобилей на рынке с ценой 22 125 долларов, показал рост продаж на 6 процентов.
Santa Fe удалось увеличить продажи на 26% по сравнению с прошлым годом, реализовав 12 840 автомобилей.

Продажа электрических авто

Что касается полностью электрических автомобилей, продажи Hyundai Ioniq 5 выросли на 61% по сравнению с прошлым годом, было продано более 7700 экземпляров.
С августа продажи Ioniq 5 с начала года выросли на 65%. Седан Ioniq 6, рестайлинг которого запланирован на 2026 модельный год, продемонстрировал рост продаж на 30% и с дилерских стендов сошло чуть более 1000 автомобилей.
Ioniq 9, недавно дебютировавший в 2026 модельном году, уже показал уверенный старт: в августе было продано более 1000 экземпляров.
Hyundai также стремится к двузначному процентному росту годовых продаж. Годовые продажи автопроизводителя с начала года превысили 607 000 автомобилей, что значительно больше, чем 548 003 автомобиля, проданных производителем на это же время в прошлом году.
Что касается автомобилей на водородных топливных элементах, то Hyundai продала в этом году всего два экземпляра Nexo FCEV. К тому времени в прошлом году южнокорейский автопроизводитель продал 87 моделей Nexo.
Авто
