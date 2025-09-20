Hyundai сообщил о резком росте продаж 20.09.2025, 00:12 — Фондовый рынок

Hyundai сообщил о резком росте продаж

Компания-автопроизводитель Hyundai сообщила о росте продаж в августе на 12%, а также о стремительном росте продаж электромобилей.

Об этом пишет AutoBlog.

Подробности

Южнокорейский автопроизводитель опубликовал рекордные показатели продаж нескольких моделей, включая Santa Fe, Palisade и Ioniq 5.

Читайте также Владельцы Hyundai Ireland инвестировали в производство цемента в Украине

Продажа Hyundai в августе составила более 88 тыс. единиц, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Август стал для нас исключительным месяцем: темпы розничных и общих продаж значительно превзошли наши предыдущие лучшие результаты августа. Эта динамика позволяет нам уверенно идти к лучшему году в нашей истории», — заявил Рэнди Паркер, президент и генеральный директор Hyundai Motor North America.

Кроссоверы и внедорожники стали лидерами продаж Hyundai.

Hyundai Tucson 2025 года, получивший обновленный дизайн и улучшенную информационно-развлекательную систему, затмил всех — было продано более 17 900 экземпляров.

Читайте также General Motors и Hyundai создадут пять новых моделей авто

Несмотря на то, что Tucson, возможно, был наиболее продаваемой моделью автопроизводителя, продажи Tucson в годовом исчислении упали на 19%.

Hyundai Palisade и Elantra распродали более чем по 15 тысяч автомобилей.

Palisade, вмещающий до восьми пассажиров, продемонстрировал рост продаж на 39% по сравнению с прошлым годом.

С другой стороны, Elantra, один из самых доступных автомобилей на рынке с ценой 22 125 долларов, показал рост продаж на 6 процентов.

Santa Fe удалось увеличить продажи на 26% по сравнению с прошлым годом, реализовав 12 840 автомобилей.

Продажа электрических авто

Что касается полностью электрических автомобилей, продажи Hyundai Ioniq 5 выросли на 61% по сравнению с прошлым годом, было продано более 7700 экземпляров.

С августа продажи Ioniq 5 с начала года выросли на 65%. Седан Ioniq 6, рестайлинг которого запланирован на 2026 модельный год, продемонстрировал рост продаж на 30% и с дилерских стендов сошло чуть более 1000 автомобилей.

Ioniq 9, недавно дебютировавший в 2026 модельном году, уже показал уверенный старт: в августе было продано более 1000 экземпляров.

Hyundai также стремится к двузначному процентному росту годовых продаж. Годовые продажи автопроизводителя с начала года превысили 607 000 автомобилей, что значительно больше, чем 548 003 автомобиля, проданных производителем на это же время в прошлом году.

Что касается автомобилей на водородных топливных элементах, то Hyundai продала в этом году всего два экземпляра Nexo FCEV. К тому времени в прошлом году южнокорейский автопроизводитель продал 87 моделей Nexo.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.