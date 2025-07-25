Кроссовер Hyundai для большой семьи (фото и цена) — Finance.ua

Кроссовер Hyundai для большой семьи (фото и цена) 25.07.2025, 05:23 — Технологии&Авто

Кроссовер Hyundai для большой семьи (фото и цена)

Новый бюджетник Hyundai Stargazer Cartenz 2025 года — очень дешевый кроссовер и в то же время практичный автомобиль для большой семьи. Машину показали в деталях на новых фото после рестайлинга, пишет Обозреватель.

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Новый Hyundai Stargazer Cartenz уже рассекречен официально. Автомобиль после модернизации сделали еще более эффектным на вид.

Основные изменения были сосредоточены в передней части. Также появились другие фонари сзади. В общем, просматривается более геометрический стиль.

Салон Hyundai Stargazer предлагает 6 или 7 посадочных мест в зависимости от модификации. В этом отношении изменений после планового обновления не произошло. Как и в технической части.

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Цена

В движение новинку приводит экономичный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 115 л. Привод у модели только передний, но с плохими дорогами поможет справиться увеличенный до 205 мм клиренс. Цена Hyundai Stargazer — от 16 500 долларов.

Справка Finance.ua:

Hyundai использовала знаменитый фестиваль скорости в Гудвуде для презентации своего спортивного электромобиля IONIQ 6 N. Это уже вторая высокопроизводительная модель линейки N после IONIQ 5 N.

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