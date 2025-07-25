Кроссовер Hyundai для большой семьи (фото и цена) — Finance.ua

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Кроссовер Hyundai для большой семьи (фото и цена)

Технологии&Авто
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Кроссовер Hyundai для большой семьи (фото и цена)
Кроссовер Hyundai для большой семьи (фото и цена)
Новый бюджетник Hyundai Stargazer Cartenz 2025 года — очень дешевый кроссовер и в то же время практичный автомобиль для большой семьи. Машину показали в деталях на новых фото после рестайлинга, пишет Обозреватель.
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Новый Hyundai Stargazer Cartenz уже рассекречен официально. Автомобиль после модернизации сделали еще более эффектным на вид.
Кроссовер Hyundai для большой семьи (фото и цена)
Основные изменения были сосредоточены в передней части. Также появились другие фонари сзади. В общем, просматривается более геометрический стиль.
Салон Hyundai Stargazer предлагает 6 или 7 посадочных мест в зависимости от модификации. В этом отношении изменений после планового обновления не произошло. Как и в технической части.
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Цена

В движение новинку приводит экономичный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 115 л. Привод у модели только передний, но с плохими дорогами поможет справиться увеличенный до 205 мм клиренс. Цена Hyundai Stargazer — от 16 500 долларов.

Справка Finance.ua:

  • Hyundai использовала знаменитый фестиваль скорости в Гудвуде для презентации своего спортивного электромобиля IONIQ 6 N. Это уже вторая высокопроизводительная модель линейки N после IONIQ 5 N.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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