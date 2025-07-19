Hyundai представила спортивний електромобіль IONIQ 6 N (фото) — Finance.ua
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Hyundai представила спортивний електромобіль IONIQ 6 N (фото)

Технології&Авто
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Hyundai представила спортивний електромобіль IONIQ 6 N (фото)
Hyundai представила спортивний електромобіль IONIQ 6 N (фото)
Hyundai використала знаменитий фестиваль швидкості у Гудвуді для презентації свого спортивного електромобіля IONIQ 6 N. Це вже друга високопродуктивна модель лінійки N після IONIQ 5 N.
Про це повідомляють electrek та arenaev.

Характеристики Hyundai IONIQ 6 N

Електромобіль Hyundai IONIQ 6 N має довжину 4935 мм, ширину 1940 мм та висоту 1495 мм. За розмірами він співставний з Porsche Taycan.
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Новинка отримала агресивний чотиридверний дизайн з виразним заднім крилом, спортивним обвісом і динамічними лініями кузова.
Авто має 20-дюймові колеса з шинами Pirelli P-Zero 5 (275/35R20), розробленими спеціально для цієї моделі. Та головне — що всередині.
Hyundai представила спортивний електромобіль IONIQ 6 N (фото)
Автомобіль отримав два електродвигуни: потужністю 223 к.с. (166 кВт) спереду та 378 к.с. (282 кВт) ззаду. Сумарно силова установка видає потужність 601 к.с. (448 кВт) та 740 Нм крутного моменту.
А якщо цього виявиться замало, інженери створили режим «Обгон» — функція N Grin Boost дозволяє на 10 секунд підвищити потужність до 641 к.с. (478 кВт) і крутний момент до 770 Нм.
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У поєднанні з N Launch Control електромобіль Ioniq 6 N розганяється з місця до 100 км/год за 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить 257 км/год. Це не рівень гіперкара Rimac Nevera R, але серйозні показники.
Hyundai представила спортивний електромобіль IONIQ 6 N (фото)
Електродвигуни отримують енергію від батареї місткістю 84 кВт•год. Вона забезпечує запас ходу до 469 км за циклом WLTP.
Швидка зарядка за допомогою 350-кіловатного DC-зарядного пристрою дозволяє поповнити заряд від 10% до 80% приблизно за 18 хвилин.

Електричні системи

Hyundai підкреслює, що IONIQ 6 N оснований на трьох головних принципах: керованість у поворотах (Corner Rascal), здатність до трекового режиму (Racetrack Capability) та щоденна спортивність (Everyday Sportscar).
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Тобто це не тільки трековий гоночний автомобіль, а й цілком придатне авто для повсякденної їзди.
Hyundai представила спортивний електромобіль IONIQ 6 N (фото)
За словами Hyundai, оновлений IONIQ 6 «переосмислює досвід водіння електромобіля» завдяки власному передовому програмному забезпеченню для керування транспортним засобом.
На додачу до системи допомоги при старті N Launch Control компанія оснастила електромобіль іншими корисними для високої продуктивності функціями: N Drift Optimizer, N Grin Boost й N Torque Distribution. Вони надають додатковий контроль над автомобілем та забезпечують підвищену потужність.
Hyundai представила спортивний електромобіль IONIQ 6 N (фото)
Особливу увагу Hyundai приділила відчуттям за кермом. Для цього тут є система N Active Sound+, яка імітує звук ДВЗ, а N e-Shift створює відчуття перемикання передач.
За матеріалами:
ITC.ua
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