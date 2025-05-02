Нове покоління популярного автомобіля Hyundai Tucson (фото) — Finance.ua

Нове покоління популярного автомобіля Hyundai Tucson (фото) Сьогодні 23:07 — Технології&Авто

Нове покоління популярного автомобіля Hyundai Tucson (фото)

Hyundai готується представити нове покоління одного зі своїх найуспішніших кросоверів — Tucson NX5, дебют якого очікується у третьому кварталі 2026 року. Автомобіль отримає не лише повністю нову зовнішність, але й технологічний прорив у салоні та електрифіковану лінійку силових агрегатів.

Нове покоління Hyundai Tucson розроблене за філософією дизайну Art of Steel, яка поєднує скульптурну форму з ретро-акцентами. Візуально модель нагадує концепт Hyundai N Vision 74, а також успадковує елементи від позашляховика Hyundai NEXO. За рахунок нового стилю кузов стане масивнішим і матиме «позашляховий характер» у стилі Land Rover — ідеальне поєднання міської елегантності та позадорожньої витривалості.

Салон кросовера отримає кардинальні зміни. Основу цифрового середовища становитиме операційна система Pleos OS з широкоформатним дисплеєм 16:9 та інтерфейсом у стилі смартфона. Через фірмовий маркетплейс Pleos Playground користувачі зможуть завантажувати додатки та кастомізувати функціонал авто.

Серед технологічних новинок — штучний інтелект Gleo, який дозволить водієві керувати навігацією та мультимедіа за допомогою природної мови, подібно до ChatGPT. Крім того, буде реалізовано напівавтономне водіння рівня 2.5.

Hyundai повністю відмовиться від дизельних моторів для Tucson NX5. У гамі залишаться гібридна та плагін-гібридна версії. PHEV-версія запропонує до 100 км пробігу на електротязі, що робить її придатною для щоденних міських поїздок без викидів.

Початок продажів запланований на третій квартал 2026 року. Новий Tucson дебютує разом з оновленим Hyundai Avante.

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Ampercar За матеріалами:

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