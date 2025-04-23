Hyundai представив нову гібридну силову систему, яка економить на 45% більше пального — Finance.ua
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Hyundai представив нову гібридну силову систему, яка економить на 45% більше пального

Технології&Авто
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Hyundai представив нову гібридну силову систему, яка економить на 45% більше пального
Hyundai представив нову гібридну силову систему, яка економить на 45% більше пального
Hyundai Motor Group детально описала свою гібридну силову установку наступного покоління після її дебюту в оновленому Palisade. Вона матиме покращену продуктивність та економію палива, а також різні конфігурації.
Про це повідомляє Carscoops.
Силовий агрегат, роль якого виконуватимуть двигуни об’ємом 1,6 або 2,5 літра, працюватимуть в парі з новою коробкою передач, що має два вбудованих електромотора. Один з них, фактично, є стартер-генератором, тоді як інший відповідатиме за рекуперацію та рух.
Hyundai представив нову гібридну силову систему, яка економить на 45% більше пального
Hyundai каже, що поєднання двох двигунів краще, ніж одного, тому що воно «покращує потужність, продуктивність і паливну ефективність, одночасно досягаючи плавного перемикання передач і зниженого шуму та вібрації для більш вишуканого водіння».
Hyundai представив нову гібридну силову систему, яка економить на 45% більше пального
Автовиробник зазначив, що силова установка може пропонувати потужність від 100 до понад 300 кінських сил. У Palisade 2,5-літровий гібридний двигун видає 334 к.с. й 460 Нм крутного моменту. Це на 19% більше потужності та на 9% більше крутного моменту, ніж у стандартного 2,5-літрового турбодвигуна.
Hyundai представив нову гібридну силову систему, яка економить на 45% більше пального
 
Що ще важливіше, гібрид забезпечує покращення паливної ефективності приблизно на 45%. Водночас 1,6-літровий гібрид буде пропонуватися в позашляховику середнього розміру без назви та покращить економію палива більш ніж на 4%.
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Крім того, компанія каже, що система має опції e-Handling 2.0, Electrification-Evasive Handling Assist, e-Ride 2.0, Stay Mode, V2L і Smart Regenerative Braking. Концерн Hyundai Motor Group обіцяє розширити лінійку гібридних моделей. Серед них будуть нові моделі Hyunda, Kia та Genesis.
За матеріалами:
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