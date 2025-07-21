Hyundai разрабатывает первый в мире бесшумный танк на водороде — Finance.ua
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Hyundai разрабатывает первый в мире бесшумный танк на водороде

Технологии&Авто
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Hyundai разрабатывает первый в мире бесшумный танк на водороде
Hyundai разрабатывает первый в мире бесшумный танк на водороде, interestingengineering.com
Южнокорейская компания Hyundai Rotem официально приступила к разработке своего основного боевого танка нового поколения K3, который станет первым в мире бесшумным танком на водородном топливе. Его создают в сотрудничестве с Агентством по развитию обороны (ADD) и Агентством по технологиям и качеству в оборонной сфере.
Об этом пишет Interesting Engineering.
Отмечается, что K3 должен стать значительным усовершенствованием модели K2 Black Panther. Начало производства намечено на 2040 год. Уже сейчас его называют самой амбициозной инициативой Южной Кореи.
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Танк K3 станет гибридным — ранние модели будут оснащены двухмодовой водородно-дизельной системой перед полным переходом. Это даст танку уникальные тактические преимущества. В частности, уменьшит обнаружение инфракрасными датчиками и акустическими системами наблюдения, одновременно повышая оперативную выносливость и мобильность.
Новый танк получит:
  • 130-мм гладкоствольную пушку на беспилотной башне;
  • пушечную систему с искусственным интеллектом, способную автономно отслеживать и поражать цели;
  • многоцелевые противотанковые управляемые ракеты дальностью поражения до 8 км;
  • дистанционную боевую станцию, способную устанавливать калибры от 12,7 мм до 30 мм.
Отмечается, что вопрос выживания экипажа решен с помощью низкопрофильного корпуса и бронированной внутренней капсулы, которая содержит экипаж из трех человек: водителя, наводчика и командира, изолированных от места хранения боеприпасов.
По материалам:
УНІАН
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