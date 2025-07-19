Hyundai представила спортивный электромобиль IONIQ 6 N (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Hyundai представила спортивный электромобиль IONIQ 6 N (фото)

Технологии&Авто
15
Hyundai представила спортивный электромобиль IONIQ 6 N (фото)
Hyundai представила спортивный электромобиль IONIQ 6 N (фото)
Hyundai использовала знаменитый фестиваль скорости в Гудвуде для презентации своего спортивного электромобиля IONIQ 6 N. Это уже вторая высокопроизводительная модель линейки N после IONIQ 5 N.
Об этом сообщают electrek и arenaev.

Характеристики Hyundai IONIQ 6 N

Электромобиль Hyundai IONIQ 6 N имеет длину 4935 мм, ширину 1940 мм и высоту 1495 мм.
Читайте также
Новинка получила агрессивный четырехдверный дизайн с выразительным задним крылом, спортивным обвесом и динамичными линиями кузова.
Авто имеет 20-дюймовые колеса с шинами Pirelli P-Zero 5 (275/35R20), специально разработанными для этой модели. Но главное — что внутри.
Hyundai представила спортивный электромобиль IONIQ 6 N (фото)
Автомобиль получил два электродвигателя: мощностью 223 л.с. (166 кВт) спереди и 378 л.с. сзади. Суммарно силовая установка выдает мощность 601 л.с. (448 кВт) и 740 Нм крутящего момента.
А если этого окажется мало, инженеры создали режим «Обгон» — функция N Grin Boost позволяет на 10 секунд повысить мощность до 641 л.с. (478 кВт) и крутящий момент до 770 Нм.
Читайте также
В сочетании с N Launch Control электромобиль Ioniq 6 N разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 257 км/ч. Это не уровень гиперкара Rimac Nevera R, но серьезные показатели.
Hyundai представила спортивный электромобиль IONIQ 6 N (фото)
Электродвигатели получают энергию от батареи емкостью 84 кВт•ч. Она обеспечивает запас хода до 469 км по циклу WLTP.
Быстрая зарядка с помощью 350-киловаттного DC-зарядного устройства позволяет пополнить заряд от 10% до 80% примерно за 18 минут.

Электрические системы

Hyundai подчеркивает, что IONIQ 6 N основан на трех главных принципах: управляемость в поворотах (Corner Rascal), способность к трековому режиму (Racetrack Capability) и ежедневная спортивность (Everyday Sportscar).
Читайте также
То есть это не только трековый гоночный автомобиль, но и вполне подходящий автомобиль для повседневной езды.
Hyundai представила спортивный электромобиль IONIQ 6 N (фото)
По словам Hyundai, обновленный IONIQ 6 «переосмысливает опыт вождения электромобиля» благодаря собственному передовому программному обеспечению для управления транспортным средством.
В дополнение к системе помощи при старте N Launch Control компания оснастила электромобиль другими полезными для высокой производительности функциями: N Drift Optimizer, N Grin Boost и N Torque Distribution. Они дают дополнительный контроль над автомобилем и обеспечивают повышенную мощность.
Hyundai представила спортивный электромобиль IONIQ 6 N (фото)
Особое внимание Hyundai уделила ощущениям за рулем. Для этого здесь имеется система N Active Sound+, которая имитирует звук ДВС, а N e-Shift создает ощущение переключения передач.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems