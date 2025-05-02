Новое поколение популярного автомобиля Hyundai Tucson (фото) — Finance.ua

Новое поколение популярного автомобиля Hyundai Tucson (фото) Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

Новое поколение популярного автомобиля Hyundai Tucson (фото)

Hyundai готовится представить новое поколение одного из своих самых успешных кроссоверов — Tucson NX5, дебют которого ожидается в третьем квартале 2026 года. Автомобиль получит не только совершенно новый облик, но и технологический прорыв в салоне и электрифицированную линейку силовых агрегатов.

Новое поколение Hyundai Tucson разработано по философии дизайна Art of Steel, сочетающей скульптурную форму с ретро-акцентами. Зрительно модель напоминает концепт Hyundai N Vision 74, а также наследует элементы от внедорожника Hyundai NEXO. За счет нового стиля кузов станет более массивным и будет иметь внедорожный характер в стиле Land Rover — идеальное сочетание городской элегантности и внедорожной выносливости.

Салон кроссовера получит кардинальные изменения. Основой цифровой среды будет операционная система Pleos OS с широкоформатным дисплеем 16:9 и интерфейсом в стиле смартфона. Через фирменный маркетплейс Pleos Playground пользователи смогут скачивать приложения и кастомизировать функционал авто.

Среди технологических новинок — искусственный интеллект Gleo, который позволит водителю управлять навигацией и мультимедиа с помощью естественной речи, подобно ChatGPT.

Hyundai полностью откажется от дизельных моторов для Tucson NX5. В гамме останутся гибридная и плагин-гибридная версии. PHEV-версия предложит до 100 км пробега на электротяге, что делает его пригодным для ежедневных городских поездок без выбросов.

Начало продаж запланировано на третий квартал 2026 года. Новый Tucson дебютирует вместе с обновленным Hyundai Avante.

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Ampercar По материалам:

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