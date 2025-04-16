Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia — Finance.ua

Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia 16.04.2025, 02:23 — Технологии&Авто

Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia

Семейство Lexus пополнится новым полностью электрическим трехрядным внедорожником, который станет интересным электрическим аналогом существующим предложениям бренда. Новая модель, вероятно, получит название TZ и будет иметь общую основу с Toyota bZ5x.

Об этом сообщает Carscoops

Дизайнер Theottle поделился своим видением дизайна кроссовера. В качестве основы он использовал концепцию Lexus Electrified SUV, представленную еще в 2021 году. Он изменил фары шоу-кара на более традиционные, соответствующие современному языку дизайна бренда. Также он добавил более традиционные дверные ручки и другие колесные диски.

Наиболее очевидным изменением задней части является установка меньших задних фонарей. О серийной модели известно немного, но в 2023 году Lexus подал заявку на торговую марку TZ450e и TZ550e, что указывает на то, что готовится по крайней мере две электрические модели.

Lexus может использовать ту же батарею на 77 кВт-ч, которая предлагается в новом RZ, но учитывая размер и ожидаемый вес этого трехрядного внедорожника, кажется, что TZ550e потребует аккумулятора большей емкости.

Для сравнения, Kia EV9 предлагает выбор между аккумуляторами емкостью 76,1 кВт-ч и 99,8 кВт-ч. Вероятно мощность модели будет подобна текущему RZ, который в базовом исполнении RZ 350e имеет один электромотор на 167 кВт (227 л.с.), а во флагманской версии RZ 550e F Sport — полный привод и мощность в 300 кВт (407 лошадиных сил).

Телеканал 24 По материалам:

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