Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia

Технологии&Авто
9
Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia
Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia
Семейство Lexus пополнится новым полностью электрическим трехрядным внедорожником, который станет интересным электрическим аналогом существующим предложениям бренда. Новая модель, вероятно, получит название TZ и будет иметь общую основу с Toyota bZ5x.
Об этом сообщает Carscoops.
Дизайнер Theottle поделился своим видением дизайна кроссовера. В качестве основы он использовал концепцию Lexus Electrified SUV, представленную еще в 2021 году. Он изменил фары шоу-кара на более традиционные, соответствующие современному языку дизайна бренда. Также он добавил более традиционные дверные ручки и другие колесные диски.
Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia
Наиболее очевидным изменением задней части является установка меньших задних фонарей. О серийной модели известно немного, но в 2023 году Lexus подал заявку на торговую марку TZ450e и TZ550e, что указывает на то, что готовится по крайней мере две электрические модели.
Lexus может использовать ту же батарею на 77 кВт-ч, которая предлагается в новом RZ, но учитывая размер и ожидаемый вес этого трехрядного внедорожника, кажется, что TZ550e потребует аккумулятора большей емкости.
Lexus построит трехрядный электрокроссовер, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia
Для сравнения, Kia EV9 предлагает выбор между аккумуляторами емкостью 76,1 кВт-ч и 99,8 кВт-ч. Вероятно мощность модели будет подобна текущему RZ, который в базовом исполнении RZ 350e имеет один электромотор на 167 кВт (227 л.с.), а во флагманской версии RZ 550e F Sport — полный привод и мощность в 300 кВт (407 лошадиных сил).
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems