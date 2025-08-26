Владельцы Hyundai Ireland инвестировали в производство цемента в Украине — Finance.ua

Владельцы Hyundai Ireland инвестировали в производство цемента в Украине Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

Владельцы Hyundai Ireland инвестировали в производство цемента в Украине

Ирландская компания Divinereach, которую контролируют владельцы Hyundai Ireland, стала совладельцами заводов Волынь-цемент и Юг-цемент.

Об этом пишет The Irish Times.

Divinereach стала владельцем 25% акций производителя Dyckerhoff, которому в Украине принадлежат заводы Волынь-цемент и Юг-цемент.

В прошлом году заводы «Волынь-цемент» и «Юг-цемент» купил производитель строительных материалов — CRH. По условиям Антимонопольного комитета Украины он должен был передать долю активов третьей стороне. Именно ею и стала компания Divinereach.

The Irish Times пишет, что на послевоенное восстановление Украине потребуется 506 миллиардов евро, и цемент будет критически важен в этом процессе. Стране понадобится 20 миллионов тонн ежегодно, но даже до войны она могла производить всего 11 миллионов тонн.

CRH инвестировала 600 миллионов евро в Украину с 1999 года, включая 80 миллионов евро с момента вторжения россии.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения, фактически за три года великой войны, себестоимость строительства жилья выросла в среднем на 90−115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти по сей день. Выросли заметно в цене бетон, гипсокартон, штукатурка, плитка. Особенно ощутима нехватка стекла (крупногабаритного, флоат), металлопрофилей и систем остекления — в проектах бизнес-класса это становится особенно ощутимо.

Ожидаемый спрос на строительные материалы, которые понадобятся для восстановления Украины в течение 5 лет, составит почти 100 млрд долларов, заявляла ранее председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

