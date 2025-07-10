Украина планирует создать два фонда на 1 триллион долларов для восстановления страны — Finance.ua

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Украина планирует создать два фонда на 1 триллион долларов для восстановления страны

Казна и Политика
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Украина планирует создать два фонда на 1 триллион долларов для восстановления страны
Украина планирует создать два фонда на 1 триллион долларов для восстановления страны
Украина разработала концепцию, предусматривающую создание двух фондов общим размером 1 трлн долларов для поддержки восстановления и модернизации страны.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025.

Первый — «Фонд Украина»

Это фонд на 540 млрд долларов, ведь именно столько, по оценке Всемирного банка, будет стоить восстановление Украины.
Этот фонд будет администрироваться Украиной и будет формироваться за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья.

Второй фонд — это Европейский структурный фонд в поддержку Украины.

Он в объеме 460 млрд долларов. Фонд будет включать инвестиции европейского частного сектора в развитие производств в Украине.
«Проекты, которые будут реализовываться за счет этих фондов, принесут выигрыш не только Украине, но и всей европейской экономике и бизнесу», — подчеркнул Шмыгаль.
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Премьер акцентировал внимание на двух стратегических задачах, стоящих перед Правительством и Украиной в целом. Это, в частности, поддерживать и усиливать давление на россию с помощью санкций и обеспечить достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанным с ней вызовам.
Напомним, потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год остаются на уровне более 40 млрд долларов. Правительство должно создать механизмы и инструменты, которые позволят привлечь эти средства. Внешнее финансирование важно, ведь позволяет Украине направлять свои ресурсы на защиту страны.
В этом году Украина уже привлекла 22 млрд долларов внешнего финансирования.
По материалам:
Finance.ua
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