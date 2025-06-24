Украина оценила потребности на восстановление более чем в $520 миллиардов — Минфин Сегодня 11:10 — Казна и Политика

Украина оценила потребности на восстановление более чем в $520 миллиардов — Минфин

Стоимость восстановления Украины уже превышает 520 миллиардов долларов.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава в интервью агентству «Укринформ»

По словам Кавы, эта сумма предусматривает не только компенсацию разрушенного, но и финансирование проектов, необходимых для модернизации украинской экономики. «Это уже более 520 миллиардов долларов», — отметил он.

Получить финансирование Украина планирует из разных источников. К примеру, за счет замороженных российских активов, общий объем которых составляет около $300 миллиардов, а также с помощью государственных и частных инвестиций.

Публичные средства, как пояснил замминистра, прежде всего необходимы для развития инфраструктуры, логистики, медицины и образования. Это сферы, не приносящие прямой прибыли, и туда может инвестировать только государство. Однако именно они могут создать основание для дальнейшего привлечения частного капитала.

По мнению Кавы, частных инвесторов могут заинтересовать такие сектора экономики, как агросектор, металлургия, машиностроение, IT и другие направления.

Единого комплексного плана восстановления, типа «Плана Маршалла» для послевоенной Европы, пока нет. В то же время Украина ведет переговоры с отдельными странами по разным инициативам. В частности, речь идет о программе Ukraine Facility со стороны ЕС и проектах с партнерами из G7.

Справка Finance.ua:

в феврале Всемирный банк пришел к выводу, что потребности восстановления Украины в течение следующих 10 лет будут достигать около 524 млрд долларов.

по подсчетам Bloomberg, Украине понадобится 230 миллиардов долларов (9,6 триллиона гривен) на то, чтобы восстановить инфраструктуру после войны. При этом у нее наблюдается серьезный разрыв между потребностью и обещанным финансированием;

Украине на приоритетное восстановление в 2025 году нужно 17,3 млрд долларов. Однако из этой суммы удалось привлечь лишь 7,4 млрд;

23 июня Украина получила 190 млн долларов в рамках совместного со Всемирным банком проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в условиях уязвимой среды в Украине (DRIVE)».

Укрінформ По материалам:

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