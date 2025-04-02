На восстановление в этом году не хватает почти $10 млрд — Шмыгаль
Общий дефицит финансирования для восстановления Украины в 2025 году оценивается почти в $10 млрд.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе 13-го заседания Украинской платформы доноров.
Шмыгаль отметил, что бюджетная поддержка Украины на 2025 год в размере 39,3 млрд долларов подтверждена международными партнерами. Он отметил необходимость планировать мероприятия на следующий год во избежание уменьшения внешней финансовой помощи, критически важной для стабильности Украины.
Премьер-министр отметил важность инициативы ERA и направления Украине средств за счет доходов от обездвиженных российских активов.
«Первые транши в рамках этого механизма уже пополнили бюджет Украины и внесли вклад в нашу макроэкономическую стабильность. Следующий шаг — это полная конфискация замороженных российских активов. Эти средства должны стать инструментом обновления Украины, символом ответственности и справедливости», — подчеркнул Шмыгаль.
Он рассказал, что при поддержке партнеров правительство продолжает программу восстановления Украины по 5 основным направлениям:
- энергетика;
- жилье;
- критическая и социальная инфраструктура;
- гуманитарное разминирование;
- поддержка частного сектора.
«Правительство создало необходимые механизмы, чтобы восстановление было системным, прозрачным и приоритетным. Речь идет о реформе управления публичными инвестициями и о Едином портфеле публичных инвестиционных проектов, утвержденном Стратегическим инвестиционным советом», — сказал премьер-министр.
Он сообщил, что в 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти 7,4 млрд долларов на приоритетное восстановление, но при этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в этом году составляет около 10 млрд долларов. Именно поэтому, по словам премьер-министра, крайне важно финансирование других критически необходимых проектов.
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