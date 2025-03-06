Какие отрасли станут драйверами экономического восстановления — Finance.ua
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Какие отрасли станут драйверами экономического восстановления

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Какие отрасли станут драйверами экономического восстановления
Какие отрасли станут драйверами экономического восстановления
Экономист, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус для Finance.ua анализировал, что ждет нашу страну в ближайшем будущем.
По прогнозам эксперта, лидерами восстановления будут несколько ключевых отраслей:
  • Сельское хозяйство — один из самых стабильных секторов даже во время.
«Люди могут отказаться от технологий, но еда всегда будет в приоритете. Украинское сельское хозяйство уже не раз доказывало свою устойчивость в кризисных ситуациях», — объясняет Ус.
  • Высокотехнологичное производство, в частности дроны — война ускорила развитие военных технологий, которые могут быть адаптированы к гражданским нуждам, в частности, логистике и доставки.
По словам эксперта, речь идет прежде всего о конверсии этого инструмента, переводе его в более мирную среду, о чем частично звучат заявления из США, от того же Илона Маска, если верить средствам массовой информации.
«Он (Илон Маск — Ред.) хочет иметь такси из дронов для доставки товаров. И здесь Украина может, учитывая опыт использования дронов, очень неплохо помочь тем, кто захочет инвестировать в эти сферы. Более того, определенное производство может быть и в Украине», — считает экономист.
  • Добыча редкоземельных металлов — в Украине есть значительные залежи стратегических ресурсов, что привлекает внимание мировых корпораций.
«Посмотрим, будет ли соглашение в конце концов, но уже сам факт, что на это обращают внимание, что в конце концов вспомнили, что в Украине есть богатые залежи, также может помочь нашей экономике получить деньги, особенно тогда, когда они на первых этапах очень будут нужны», — подчеркнул Иван Ус.
Обо всем этом и многом другом мы пишем в нашей статье:

Что, если завтра окончание войны. Что будет с Украиной в экономическом плане

По материалам:
Finance.ua
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