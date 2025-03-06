Какие отрасли станут драйверами экономического восстановления — Finance.ua

Какие отрасли станут драйверами экономического восстановления Сегодня 08:00

Какие отрасли станут драйверами экономического восстановления

Экономист, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус для Finance.ua анализировал, что ждет нашу страну в ближайшем будущем.

По прогнозам эксперта, лидерами восстановления будут несколько ключевых отраслей:

Сельское хозяйство — один из самых стабильных секторов даже во время.

«Люди могут отказаться от технологий, но еда всегда будет в приоритете. Украинское сельское хозяйство уже не раз доказывало свою устойчивость в кризисных ситуациях», — объясняет Ус.

Высокотехнологичное производство, в частности дроны — война ускорила развитие военных технологий, которые могут быть адаптированы к гражданским нуждам, в частности, логистике и доставки.

По словам эксперта, речь идет прежде всего о конверсии этого инструмента, переводе его в более мирную среду, о чем частично звучат заявления из США, от того же Илона Маска, если верить средствам массовой информации.

«Он (Илон Маск — Ред.) хочет иметь такси из дронов для доставки товаров. И здесь Украина может, учитывая опыт использования дронов, очень неплохо помочь тем, кто захочет инвестировать в эти сферы. Более того, определенное производство может быть и в Украине», — считает экономист.

Добыча редкоземельных металлов — в Украине есть значительные залежи стратегических ресурсов, что привлекает внимание мировых корпораций.

«Посмотрим, будет ли соглашение в конце концов, но уже сам факт, что на это обращают внимание, что в конце концов вспомнили, что в Украине есть богатые залежи, также может помочь нашей экономике получить деньги, особенно тогда, когда они на первых этапах очень будут нужны», — подчеркнул Иван Ус.

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