Оценка восстановления Украины за год выросла до 524 млрд долларов — Всемирный банк
Общая стоимость восстановления Украины в течение следующего десятилетия должна составить 524 млрд долларов. Такие данные превышают предыдущую оценку в 38 млрд долларов.
Об этом свидетельствует новый отчет Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей (RDNA4), говорится в Finance.ua.
Где нужны самые большие инвестиции?
|Сфера
|Сумма (доллары США)
|Жилищный сектор
|84 млрд
|Транспорт
|78 млрд
|Энергетика и добыча
|68 млрд
|Торговля и промышленность
|64 млрд
|Сельское хозяйство
|55 млрд
|Расчистка разрушений
|13 млрд
В 2025 году правительство Украины при поддержке партнеров-доноров выделило 7,37 млрд долларов на решение приоритетных задач в таких сферах, как транспорт, энергетика, жилищное строительство, водоснабжение, образование, здравоохранение, противоминная деятельность и социальная защита. В то же время в 2025 году общий дефицит финансирования составляет 9,96 млрд долларов.
RDNA4 отмечает, что восстановление Украины тесно связано с ее евроинтеграцией. Все инвестиции должны соответствовать принципу «отстроить лучше» (Build Back Better), предусматривающему экологичность, инклюзивность и устойчивость.
Подробнее о том, какие сферы будут интересны инвесторам после окончания войны и что будет актуальным — читайте в статье по ссылке.
Поделиться новостью