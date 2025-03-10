Оценка восстановления Украины за год выросла до 524 млрд долларов — Всемирный банк Сегодня 10:10

Оценка восстановления Украины за год выросла до 524 млрд долларов — Всемирный банк

Общая стоимость восстановления Украины в течение следующего десятилетия должна составить 524 млрд долларов. Такие данные превышают предыдущую оценку в 38 млрд долларов.

Об этом свидетельствует новый отчет Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей (RDNA4), говорится в Finance.ua.

Где нужны самые большие инвестиции?

Сфера Сумма (доллары США) Жилищный сектор 84 млрд Транспорт 78 млрд Энергетика и добыча 68 млрд Торговля и промышленность 64 млрд Сельское хозяйство 55 млрд Расчистка разрушений 13 млрд

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В 2025 году правительство Украины при поддержке партнеров-доноров выделило 7,37 млрд долларов на решение приоритетных задач в таких сферах, как транспорт, энергетика, жилищное строительство, водоснабжение, образование, здравоохранение, противоминная деятельность и социальная защита. В то же время в 2025 году общий дефицит финансирования составляет 9,96 млрд долларов.

RDNA4 отмечает, что восстановление Украины тесно связано с ее евроинтеграцией. Все инвестиции должны соответствовать принципу «отстроить лучше» (Build Back Better), предусматривающему экологичность, инклюзивность и устойчивость.

Подробнее о том, какие сферы будут интересны инвесторам после окончания войны и что будет актуальным — читайте в статье по ссылке.

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