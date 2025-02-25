Сколько будет стоить восстановление Украины — свежие данные Всемирного банка Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Сколько будет стоить восстановление Украины — свежие данные Всемирного банка

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что по последним оценкам восстановление Украины обойдется примерно в 500 млрд евро.

Об этом он заявил сегодня на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии в Киеве.

«Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. По последним оценкам, восстановление обойдется примерно в 500 млрд евро. Такое восстановление может стать magnum opus для Европы, объединив и укрепив все наше сотрудничество», — сказал Шмыгаль.

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Премьер отметил, что Украина предлагает Европе ощутимые стратегические преимущества: энергетические ресурсы, важные минералы, такие как литий, титан, уран, природный газ, водород, а также продовольственная безопасность.

«Наш потенциал возобновляемой энергии поможет ЕС достичь своих амбициозных климатических целей. Наши газохранилища могут служить надежным резервом в кризисный период. Украина является одним из европейских лидеров цифровой трансформации и ІТ-инноваций, как в государственном управлении, так и в частном секторе. Наши уникальные цифровые решения могут повысить эффективность ЕС и улучшить доступ к государственным услугам для европейских граждан», — добавил Шмыгаль.

$524 млрд с $486 млрд. По состоянию на 31 декабря 2024 года, общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующего десятилетия будет составлять $524 млрд, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины на 2024 год. Эта цифра на 8%, или примерно на $37 млрд, превышает предыдущую оценку в $486 млрд, что отражает масштабы текущих и растущих разрушений. Как свидетельствуют свежие данные Всемирного банка, общая стоимость восстановления Украины после вторжения россии выросла дос $486 млрд. По состоянию на 31 декабря 2024 года, общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующего десятилетия будет составлять $524 млрд, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины на 2024 год. Эта цифра на 8%, или примерно на $37 млрд, превышает предыдущую оценку в $486 млрд, что отражает масштабы текущих и растущих разрушений.

Среди главных пострадавших секторов — жилищный сектор (более 2,5 млн домохозяйств), транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование. В энергетическом секторе зафиксирован рост поврежденных или разрушенных объектов на 93%, в том числе в сфере генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Из общей суммы долгосрочных потребностей в реконструкции и восстановлении наибольшие потребности приходятся на жилищный сектор (около $84 млрд). Далее следуют транспортный сектор (около $78 млрд), энергетика и добывающая промышленность (около $68 млрд), торговля и промышленность (свыше $64 млрд) и сельское хозяйство (свыше $55 млрд). Только расходы на расчистку и утилизацию завалов во всех секторах достигают почти $13 млрд.

Справка Finance.ua:

Согласно оценке RDNA-3, которую правительство сделало с Всемирным банком, потребности на восстановление составляют 486 млрд долларов . За время полномасштабной войны враг разрушил или повредил более 250 тысяч жилых построек, до 4 тысяч школ, более тысячи больниц и многие другие объекты;

. За время полномасштабной войны враг разрушил или повредил более 250 тысяч жилых построек, до 4 тысяч школ, более тысячи больниц и многие другие объекты; Кабинет Министров создал Межведомственную рабочую группу по использованию и изъятию в пользу Украины замороженных и конфискованных суверенных активов россии;

ранее Министерство экономики представило концептуальную записку Плана Украины по программе «Ukraine Facility» от Европейского Союза. Потребности в финансировании восстановления Украины после войны оцениваются экспертами в 400−500 млрд евро ;

; ущерб, который причинен Украине в результате российской агрессии, составил около 800 миллиардов долларов, заявлял Владимир Зеленский.

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