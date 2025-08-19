Правительство обещает мораторий на проверки бизнеса на 5 лет — Finance.ua
Правительство обещает мораторий на проверки бизнеса на 5 лет

Правительство обещает мораторий на проверки бизнеса на 5 лет
Правительство обещает мораторий на проверки бизнеса на 5 лет
Новое украинское правительство готовится ввести мораторий на проверки бизнеса сроком на пять лет.
Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время презентации плана действий нового правительства.
По словам министра, цель инициативы — снять давление с предпринимателей.
Ограничения будут распространяться на органы рыночного надзора и правоохранителей. В то же время, исключением станут предприятия, работающие с подакцизной продукцией, ведь в этой сфере есть проблемы.
Соболев объяснил, что речь идет о комплексном механизме, в реализации которого задействованы многие органы. В частности, правительство сотрудничает с Офисом генерального прокурора и Бюро по экономической безопасности, чтобы определить, какие направления они могут контролировать.
«Есть вещи, которые также будут проработать с БЭБ для того, чтобы понимать, как они это делают. Отдельно говорим о рыночном надзоре. В общем, рыночный надзор переводим на рискоориентированный подход для того, чтобы только к рискованным компаниям, которые не платят налоги — их видно очень часто, — будут проверки», — отметил министр.
Для остальных — «белого бизнеса» — действует мораторий. Соболев добавил, что это очень практичный инструмент, который нужно будет постоянно отслеживать и актуализировать.
Напомним, в конце июня Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления. Он подчеркнул, что государство должно наполнять бюджет не через давление, а через развитие экономики.
В июле на первом заседании обновленного Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о временном ограничении проверок бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что отныне контроль будет точечным — только там, где есть обоснованные риски нарушений.
Позже Свириденко сообщила, что с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Она ожидает, что мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса «будет работать безупречно».
