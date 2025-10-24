Повышение налога на прибыль до 50%: что говорит глава НБУ
Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. Согласно законопроекту, ставка налога для банков вырастет с 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.
Мнение главы НБУ
НБУ выступает против планов Верховной Рады поднять налог на прибыль банков до 50%. Это может привести к дополнительным расходам из бюджета для государственных банков.
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге на Youtube: «Мы не поддерживаем это решение и считаем, что третий раз применение к банковской системе повышенного уровня налогообложения прибыли, а это по сути удвоенная ставка, является неправильным».
Как он говорит, банковская система уже сегодня платит 25% налога на прибыль — это единственная сфера украинской экономики, где действует повышенный уровень налогообложения на постоянной основе.
«Остальные платят 18%. Есть еще небанковский финансовый сектор, который также облагается налогом по ставке 25%», — добавил он.
«Мы считаем, что это решение не даст тех фискальных результатов, которые декларируются, но может создать ограничения для деятельности банков и спровоцировать потребность в докапитализации государственных банков за счет госбюджета»,
отметил он.
Глава НБУ подчеркнул, что стабильность и предсказуемость налоговой системы являются ключевыми для привлечения инвестиций.
«Это один из факторов, которые принимают во внимание инвесторы, рассматривая Украину как потенциальное направление для капиталовложений», — подчеркнул Пышный.
Он также напомнил, что когда экстраналог для банков вводился впервые, Украина брала на себя обязательство, что это будет разовое действие.
Ранее Национальный банк Украины предупреждал, что в случае повторного введения повышенной ставки налога на прибыль для банков (50% вместо действующих 25%) с 2026 года может возникнуть потребность в докапитализации некоторых государственных банков.
Риски для ликвидности и стабильности
«Это решение действительно может оказать негативное влияние на ликвидность сектора из-за необходимости отвлечь для уплаты налога значительный запас средств» — объясняет регулятор.
Кроме того, регулятор видит риск невыполнения частью банков, в том числе государственных программ капитализации по результатам оценки устойчивости в 2025 году. Это может создать потребность в дополнительном вливании капитала из госбюджета.
Справка Finance.ua:
- Ставка налога на прибыль для банков составляет 25% (против 18% для всех остальных нефинансовых компаний).
- В 2023 году государство в качестве экстраординарной меры единовременно ввело еще более высокую ставку налога — 50%. Решение было принято в конце года, поэтому фактически его ввели «задним числом».
- В 2024 году ситуация повторилась: в конце года Рада приняла законопроект, которым вновь повысила ставку налога на прибыль до 50%. Новые правила тоже заработали ретроспективно.
