Повышение налога на прибыль до 50%: что говорит глава НБУ

Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. Согласно законопроекту, ставка налога для банков вырастет с 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.

Мнение главы НБУ

НБУ выступает против планов Верховной Рады поднять налог на прибыль банков до 50%. Это может привести к дополнительным расходам из бюджета для государственных банков.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге на Youtube : «Мы не поддерживаем это решение и считаем, что третий раз применение к банковской системе повышенного уровня налогообложения прибыли, а это по сути удвоенная ставка, является неправильным».

Как он говорит, банковская система уже сегодня платит 25% налога на прибыль — это единственная сфера украинской экономики, где действует повышенный уровень налогообложения на постоянной основе.

«Остальные платят 18%. Есть еще небанковский финансовый сектор, который также облагается налогом по ставке 25%», — добавил он.

«Мы считаем, что это решение не даст тех фискальных результатов, которые декларируются, но может создать ограничения для деятельности банков и спровоцировать потребность в докапитализации государственных банков за счет госбюджета», отметил он.

Глава НБУ подчеркнул, что стабильность и предсказуемость налоговой системы являются ключевыми для привлечения инвестиций.

«Это один из факторов, которые принимают во внимание инвесторы, рассматривая Украину как потенциальное направление для капиталовложений», — подчеркнул Пышный.

Он также напомнил, что когда экстраналог для банков вводился впервые, Украина брала на себя обязательство, что это будет разовое действие.

Ранее Национальный банк Украины предупреждал , что в случае повторного введения повышенной ставки налога на прибыль для банков (50% вместо действующих 25%) с 2026 года может возникнуть потребность в докапитализации некоторых государственных банков.

Риски для ликвидности и стабильности

«Это решение действительно может оказать негативное влияние на ликвидность сектора из-за необходимости отвлечь для уплаты налога значительный запас средств» — объясняет регулятор.

Кроме того, регулятор видит риск невыполнения частью банков, в том числе государственных программ капитализации по результатам оценки устойчивости в 2025 году. Это может создать потребность в дополнительном вливании капитала из госбюджета.

Ставка налога на прибыль для банков составляет 25% (против 18% для всех остальных нефинансовых компаний).

В 2023 году государство в качестве экстраординарной меры единовременно ввело еще более высокую ставку налога — 50%. Решение было принято в конце года, поэтому фактически его ввели «задним числом».

В 2024 году ситуация повторилась: в конце года Рада приняла законопроект, которым вновь повысила ставку налога на прибыль до 50%. Новые правила тоже заработали ретроспективно.

