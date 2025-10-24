В сентябре 2025 года Индекс потребительских настроений в Украине снизился Сегодня 12:12 — Казна и Политика

После определенного улучшения в сентябре 2025 года индекс потребительских настроений продемонстрировал значительное снижение. Ухудшение зафиксировано по всем составляющим индикатора — как в текущем положении, так и в экономических ожиданиях.

По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», в сентябре 2025 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 6,5 пункта и составил 75,1 п. Уменьшились все составляющие индикатора.

Об этом говорится в исследовании Info Sapiens.

В сентябре 2025 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 75,1 п., что на 6,5 п. ниже показателя августа.

Индекс текущего положения (ИТС) уменьшился и составляет 61,3 п., что на 3,1 п. ниже уровня этого показателя в августе. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

— индекс текущего личного материального положения (х1) уменьшился на 2,1 п. и составляет 54,9 п.;

— индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 4,2 п. и составляет 67,7 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в сентябре снизился на 8,8 п. и составляет 84,3 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

— индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 87,2 п., что на 8,2 п. ниже уровня этого показателя в августе;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 8,5 п. и составляет 70,2 п.;

— индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 9,7 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 95,6 п.

Безработица и инфляция

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 0,8 п. и составляет 118,7 п. Индекс инфляционных ожиданий остался на уровне предыдущего месяца. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,5 п. и составляет 155,1 п.

«Наибольшее снижение наблюдается в прогнозах развития экономики страны, как на коротко-, так и на долгосрочную перспективу. Это свидетельствует о росте осторожности потребителей в оценках экономического будущего», — комментируют аналитики Info Sapiens.

