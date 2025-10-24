Правительство выделило 700 млн грн на ремонт дорог в прифронтовых областях Сегодня 07:34 — Казна и Политика

Правительство направило на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также в Полтавской области более 700 млн грн.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Это важные логистические дороги, по которым движется военная техника, гуманитарные грузы, по которым эвакуируют людей. Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим, как работает бизнес, несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, общины восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах», — подчеркнула глава правительства.

Напомним, летом группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейская комиссия на Конференции по восстановлению Украины (URC2025) в Риме объявили о новом пакете финансирования для Украины на сумму 600 млн евро. Пакет помощи включает финансирование:

критически важной энергетической и транспортной инфраструктуры;

поддержку восстановления малых и средних предприятий и частного сектора.

Агентству восстановления в проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание дорог, что критически недостаточно, заявлял ранее вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«В бюджете на 2026 год Агентству восстановления предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание автомобильных дорог общего пользования. Хочу подчеркнуть, что эта сумма критически недостаточна. Сегодня для нормального функционирования дорожной отрасли нам нужно в пять-шесть раз больше», — сказал Кулеба.

