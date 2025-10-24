0 800 307 555
ру
Топ-5 регионов Украины по объемам производства говядины

Объемы убоя КРС на сельхозпредприятиях в сентябре 2025 года составили 9,8 тыс. т, что на 600 т больше (+6%) по отношению к августу 2025 года, но на 1,6 тыс. т меньше (-14%) по отношению к сентябрю 2024 года.
Об этом сообщает Ассоциация производителей молока со ссылкой на предварительные данные Госстата.
«В январе — сентябре 2025 года объемы убоя КРС на сельхозпредприятиях составляли 93,92 тыс. т», — уточнили в ассоциации.
Больше всего (58%) было реализовано на убой КРС на сельхозпредприятиях в следующих областях:
  • Киевская — 14,15 тыс. т;
  • Полтавская — 12,27 тыс. т;
  • Черкасская — 10,46 тыс. т;
  • Винницкая — 8,58 тыс. т;
  • Черниговская — 8,29 тыс. т.
По материалам:
AgroPortal.ua
