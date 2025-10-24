Топ-5 регионов Украины по объемам производства говядины
Объемы убоя КРС на сельхозпредприятиях в сентябре 2025 года составили 9,8 тыс. т, что на 600 т больше (+6%) по отношению к августу 2025 года, но на 1,6 тыс. т меньше (-14%) по отношению к сентябрю 2024 года.
Об этом сообщает Ассоциация производителей молока со ссылкой на предварительные данные Госстата.
«В январе — сентябре 2025 года объемы убоя КРС на сельхозпредприятиях составляли 93,92 тыс. т», — уточнили в ассоциации.
Больше всего (58%) было реализовано на убой КРС на сельхозпредприятиях в следующих областях:
- Киевская — 14,15 тыс. т;
- Полтавская — 12,27 тыс. т;
- Черкасская — 10,46 тыс. т;
- Винницкая — 8,58 тыс. т;
- Черниговская — 8,29 тыс. т.
Поделиться новостью
Также по теме
Топ-5 регионов Украины по объемам производства говядины
В Украине приняли закон о перезахоронении погибших военных
Какое влияние на экономику имело разрешение на выезд для 18−22-летних — ответ НБУ
Кличко: Киев готовится к самому сложному отопительному сезону за годы войны
В Украине усиливают киберзащиту
Шаг к реформе частного права: Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс